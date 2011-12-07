Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na Trafik Düzenlemesi

Trafikte Kazasız Yaşam Derneği (TRAKAYAD), Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Yol ve Trafik Düzenleme Projesi’ni tanıttı.

Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’nde düzenlenen tanıtımda, TRAKAYAD Kurucu Başkanı Taner Aksu, Cağaloğlu Petrol İstasyonu kavşağı ile Hamitköy Kavşağı arasında kalan bulvar üzerindeki 6 kilometrelik koridor içerisinde bulunan 8 ardışık kavşakta trafik akışındaki sorunlara çözüm sunan proje hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Lefkoşa Belediye Başkanı Cemal Bulutoğluları, Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Demirciler, Planlama İnşaat Dairesi Müdürü Hüseyin Tazeoğlu, KTMMOB Başkanı Ahmet Ö. Çağnan, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Özgün Akcan, TRAKAYAD Kurucu Başkanı Taner Aksu, TRAKAYAD Başkanı Güven Yücener ve mühendisler katıldı.

20-25 yıllık bir çözümü içeren Proje, Evren Paşa Caddesi Kesişimi (Cağaloğlu Kavşağı), Sanayi Caddesi Kesişimi (Atatürk Spor Salonu Kavşağı), Kemal M. Aksay Caddesi Kesişimi (Altınbaş Petrol İstasyonu Kavşağı), Şehit Mustafa A. Ruso Caddesi Kesişimi (Tofaş Kavşağı), Mimar Mehmet Vahip Caddesi Kesişimi’nde (Hamitköy Kavşağı) mevcut ışık sistemleri yerine araçlara duyarlı (Sensörlü) ışık sistemleri kullanılmasını; Gönyeli Atatürk Caddesi Kesişimi’nde (Kiler Market Kavşağı) modern dönel kavşak sistemi uygulanmasını; Yakın Doğu Bulvarı Kesişimi (Fuar Kavşağı) için de Yakın Doğu Bulvarı’ndan doğu istikametine ek olarak batı istikametine de dönüş sağlayacak bir yol düzenlemesi ve araçlara duyarlı trafik ışık sistemini içeriyor. Proje yol şerit sayılarında da artış getiriyor.

Proje ile, kırmızı ışık ceza kameraları ve yayalara yönelik düğme sistemleri öneriliyor.

BULUTOĞLULARI

Lefkoşa Belediye Başkanı Cemal Bulutoğluları tanıtımda yaptığı konuşmada, büyük şehirlerde çevre yollarının kaçınılmaz olduğunu, Lefkoşa’nın çevre yolu durumundaki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda ise iyi bir düzenleme gerektiğini kaydeti.

Ülkede trafik mühendisi bulunmadığı yorumlarına katılmadığını, her türlü mühandisin bulunduğuna inandığını kaydeden Bulutoğluları, TRAKAYAD’ın yaptığı çalışmayı çok beğendiğini, trafiği rahatlatma yanında kazalara da önlem getirmekte olduğunu söyledi.

Projeyi TC Yardım Heyeti’ne götürdüğünü, hem onlardan hem de Başbakan’dan onay aldığını ifade eden Bulutoğluları, yakında bu konuda ihaleye çıkacaklarını vurguladı.

Bulutoğluları, proje güzergahının düzenlenerek asfaltla kaplanacağını, TC Yardım Heyeti’nin de kaynak sağlayacağını kaydetti.

AKCAN

Tanıtımın İnşaat Mühendisleri Odası Trafik ve Ulaştırma Komitesi ile TRAKAYAD’ın ortak etkinliği olduğunu belirten İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Özgün Akcan ise, İnşaat Mühendisliği’nin en önemli ana bilim dallarından birinin de Trafik ve Ulaştırma Mühendisliği olduğunu söyledi.

Ulaşım sisteminin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Akcan, ulaşım sistemlerinin ülkede ve kentlerde uygulanan ekonomik, sosyal, siyasal, çevresel ve kültürel dinamikleri de etkilemekte olduğunu ifade etti.

Trafik sorunlarının ülkede olduğu gibi dünyada da gittikçe büyüyen bir sorun olduğunu, can ve mal kaybına neden olduğunu belirten Akcan, “Günümüzde büyük kentlerde karayolu ağını genişletmek sürdürülebilir ulaştırma yaklaşımına aykırıdır” dedi.

“Ulaştırma sorunlarının çözümünde altyapı yatırımlarından önce Trafık ve Talep Yöntemi seçenekleri öncelikli olarak değerlendirilmelidir” diyen Özgün Akcan, şöyle devam etti:

“Oda olarak ülkemizde artan trafik ve ulaştırma sorunlarına bilimsel esaslara dayalı teknik çözüm önerileri sunarak daha fazla katkı koymak amacı ile bu dönemde İMO Trafik ve Ulaştrma Komitesi ile TRAKAYAD işbirliğinde başlatılan bu çalışmalara farklı konularda devam edeceğimizi ve diğer ilgili dernek, birlik ve kurumlarla da benzer çalışmalar yapmak arzusunda olduğumuzu tekrar hatırlatırız.”

YÜCENER

TRAKAYAD Başkanı Güven Yücener, iki yılı aşkın bir süredir faaliyet sürdüren derneğin, trafikta hayatlarını kaybedenlerin ardından feveran etmek yerine bu tıp olayların yaşanmaması için bilimsel çalışmalar yapmayı amaçlayarak kurulduğunu söyledi.

Yücener, yaklaşık 1.5 yıldır yapılan çalışmalar sonucu Dr. Fazıl Küçük Bulvarı trafik akışının yeniden düzenlenmesi ve trafik kazalarının önlenmesi çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

AKSU

TRAKAYAD Kurucu Başkanı Taner Aksu da projenin sunumunu yaparak, 1974’den beri trafik sorununun hep arkadan takip edildiğini, trafiğin en büyük sorun olmasının nedeninin ise hayat kaybının sözkonusu olmasından kaynaklandığını belirti.

KKTC’de yılda kayıtlı ortalama 3 bin 200 kaza yapıldığını ve kayıtlı olmayan kaza sayının bunun iki katı olduğunu ifade eden Taner Aksu, 11 yıllık dönemde trafik kazalarında 627 kişinin can verdiğini kaydetti.

TRAKAYAD olarak bir koridor olarak Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nı ele alarak yaklaşık iki yıllık çalışmanın ardından problemi tanımladıklarını anlatan Aksu, 8 kavşağı da tek tek inceleyerek çözümler ürettiklerini belirtti.

“En ucuz ve en verimli çözümü getirdik” diyen Aksu, hiçbir kamulaştırma istenmeksizin probleme çözüm bulduklarını söyledi.

KKTC’de araçların çoğalmasına rağmen yol düzenlemesine gidilemediğini ifade eden Aksu, trafiği çok yoğun olan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı için getirilen çözümlerin 20-25 yıllık bir ömür öngördüğünü ve küçük tadilatlarla bu ömrün daha sonra daha da uzatılabileceğini belirtti.

Projenin uygulanması halinde bulvardaki trafik akışında minimum aksama olacağını kaydeden Aksu, bütün kavşaklarda yayalar için de çözümler üretildiğini, yayaların karşıya geçmek istediğinde düğmeye basarak geçiş yapabileceğini söyledi.

Aksu, kavşaklara kırmızı ışık ceza kameraları da konulacağını belirterek, kırmızı ışıkta geçenin fotoğrafının çekilerek cezasının yazılacağını kaydetti.

Taner Aksu, TRAKAYAD’ın çalışmalarını yapabilmesi için Lefkoşa Belediyesinde kendilerine yer gösterilmesi nedeniyle de Lefkoşa Belediye Başkanı Bulutoğluları’na teşekkür etti.