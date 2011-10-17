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DP'liler Artık Gardaş

Denktaş: DP’nin KKTC’ye inanan ve KKTC’yi savunan bir parti olduğunu belirtti

DP'liler Artık Gardaş

Denktaş: DP’nin KKTC’ye inanan ve KKTC’yi savunan bir parti olduğunu belirtti

17 Ekim 2011 Pazartesi 11:26
DP'liler Artık Gardaş
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, “birliğin simgesi” olarak partililerin birbirlerine “Gardaş” demesini istedi.

DP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, hafta sonu Girneli partililerle biraraya gelen Denktaş, şunları söyledi:

“Dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bir takım partiler birbirlerine hitap ederken kimisi ‘Yoldaş’ kimisi ‘Efendiler’, kimileri ise bir başka sözcük kullanır… Biz DP olarak aralık ayındaki kurultayımıza

doğru giderken tüm partililerimden istediğim, gelecek seçimlerde kullanacağımız sözcük, bu ülkenin vatandaşlarının tümünü kabul edeceğimiz şeklinde ‘Gardaş’ olsun. ‘Gardaşlar Birliği’ni oluşturalım…”

Partinin 17 Aralık’taki kurultayının ardından DP’lilerin birlikte omuz omuza mücadele vermeye devam edeceği ve erken seçimi zorlayacağını belirten Denktaş, bunun için mücadele etmek gerektiğini ifade

etti.

DP’nin KKTC’ye inanan ve KKTC’yi savunan bir parti olduğunu belirten Denktaş,  “Devlet olur da böyle yönetilmez, daha iyi yönetilen bir devlet vatandaşının bütününü kucaklar” dedi.

Son Güncelleme: 17.10.2011 11:26
Anahtar Kelimeler:
KktcDevletDpSerdar DenktaşGardaş
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