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DP'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Kıbrıs Türkünün özgürlüğüne, bağımsızlığına ve Devletine sahip çıkma ülküsünden vazgeçmeyeceğini tekrarlarız

DP'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Kıbrıs Türkünün özgürlüğüne, bağımsızlığına ve Devletine sahip çıkma ülküsünden vazgeçmeyeceğini tekrarlarız

28 Ekim 2011 Cuma 12:26
DP'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
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Demokrat Parti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı ve “Atatürkçülüğü bir yaşam biçimi olarak sürdüren Kıbrıs Türk halkı, bu onuru, en başta Ulu Önder Atatürk ve onun oluşturmuş

olduğu güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nden almış olduğu destek ve karşılıklı dayanışma ile başarabilmiştir” dedi.

DP, mesajında, Anavatanın izinde, Atatürk’ün ilkeleri ışığında özgürlük ve bağımsızlık için mücadele veren Kıbrıs Türk halkının, ikinci bağımsız Türk Devletini kurmanın onurunu yaşadığını belirtti.

Müzakerelerin devam ettiği bu hassas dönemde Kıbrıslı Türkler ile Anavatan Türkiye arasındaki güçlü bağları zayıflatma projesinin gözlerden kaçmaması gerektiğini ifade eden DP, şöyle dedi:

“Bilerek veya bilmeyerek bu güçlü bağın zayıflatılması yönünde atılacak adımlar bu adanın iki sahibinden biri olmamızdan kaynaklanan toplumsal haklarımızı kaybetmemizi gündeme getirecektir. KKTC

vatandaşları olarak, Atatürk’ün bize gösterdiği yolda, egemenliğimize sahip çıkma yolunda kararlı bir şekilde yürümeye devam etmeliyiz. 88. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti bizim için en güzel örneği

teşkil etmelidir. Cumhuriyeti iyi veya kötü idare edenler bizleriz. Kendi irademizi kullanarak iyi veya kötü idareciyi iş başına getirenler de bizleriz. Zamanı geldiğinde değiştiren de biz oluruz.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 88. yıldönümü vesilesiyle, Devletlerimizin kuruluş mücadelesine katkı koyan, şehit düşen ve gazi olan her bireyi minnetle anar, küllerinden yeniden doğmayı başaran

mücadele ruhuna saygı duyarak, Kıbrıs Türkünün özgürlüğüne, bağımsızlığına ve Devletine sahip çıkma ülküsünden vazgeçmeyeceğini tekrarlarız.”

Son Güncelleme: 28.10.2011 12:26
Anahtar Kelimeler:
CumhuriyetDevletMesaj29 EkimDp
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