DP'de Bayramlaşma

Demokrat Parti (DP), Kurban Bayramı nedeniyle Lefkoşa İlçe Binası’nda bayramlaşma düzenledi.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve eşi Müge Denktaş, Genel Sekreter Bengü Şonya ile Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu bayram tebriği kabul etti.

DP Genel Başkanı Denktaş, Kurban Bayramı’nın maneviyatın, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve buluşmanın müstesna anlardan biri olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi:

“Birbirimize çok daha fazla yaklaşmanın, büyüklerimizi, aile fertlerimizi, yakın çevremizi, dost ve arkadaşlarımızı sevindirmenin, onlarla aramızdaki bağları güçlendirmenin, hasretleri birleştirmenin ve

hoşgörünün yegane yollarından biri bayramlardır. Bayram barış, kardeşlik, dostluk, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma demektir. Tüm bu gerçeklerle hareket ederek DP olarak ülkemizin, tüm

vatandaşlarımızın ve İslam dünyasının Kurban Bayramını en kalbi duygularla kutlar, ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum.”