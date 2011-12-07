Demokrat Parti (DP) Güzelyurt İlçe Başkanlığı’na tek aday olan Erdoğan Şanlıdağ seçildi.

Parti basın bürosundan verilen bilgiye göre, DP Güzelyurt İlçe Binası’nda dün akşam gerçekleşen kongreye, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve eşinin yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı, Kadın Kolları Başkanı, bazı ilçe başkanları, bazı parti yetkilileri ve çok sayıda partili katıldı.

GÜZELYURT İLÇE BAŞKANI ERDOĞAN ŞANLIDAĞ

Kongrede DP Güzelyurt İlçe Başkanlığı’na oybirliğiyle tek aday olan Erdoğan Şanlıdağ, İlçe Yönetim Kurulu’na ise Hüseyin Öztoprak, Cemal Seyitler, İbrahim Erşahin, Günfer Güran, Kader Karlık, Kemal Ervan, Muzaffer Selden, Berkal Cümbezli ve Zafer İneci oybirliğiyle seçildi.

PARTİ MECLİSİ ADAYLARI

Ardından parti meclisi üye adaylarının seçimine geçildi.

DP Güzelyurt Parti Meclisi üye adaylıklarına ise; Ali Seyhun, Erkan Kaya, Adem K. Andaç, Kubilay Sepetçioğlu, Hüseyin Öztoprak, Cevdet Aktepe ve Ahmet Alasya oybirliğiyle seçildi.

İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANI AYGÜL SELDEN

Güzelyurt İlçesi Kadın Kolları Başkanlığı’na Aygül Selden oybirliğiyle seçilirken, İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu’na ise Ayşe Görsay, Selma Neşe, Şaziye Arkın, Pembe Güran, Suna Serçin, Sevda Ünsal, Ufuk Şahinler, Selma Zurnacı, Benal Ilık, Mayizer Keskiner oybirliğiyle seçildi.

Seçimlerin ardından DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, seçilenleri tek tek tebrik etti.

DENKTAŞ

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş kongrede yaptığı konuşmada, “başlarını dik tuttukça, ceket ilikleyerek yalakalık yapmak yerine düzgün duruşlarıyla saygı uyandırdıkça, kavga etmek yerine dostça tartışmayı tercih ettikçe DP’nin yolunun açıldığını” belirtti ve DP’nin düzgün bir çizgide iktidara doğru yürüdüğünü söyledi.

“İKİ MİSLİ DAHA BÜYÜK BİR KONUMDA”

DP’nin bugün 2009 seçimine göre iki misli daha büyük bir konumda olduğunu söyleyen DP Genel Başkanı Denktaş, “Ama yetmez. Üç misli büyümesi, dört misli büyümesi hedef olmalı.Unutmayın Anadolu’da Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs’ta TMT direnişi bir avuç insanla başlamıştır. Bir avuç inanmış, geleceği kendisi için isteyen, ülkesine inanan bir avuç gönüllüyle başlamıştır. Bugün DP’nin konumu da budur” şeklinde konuştu.

Konuşmasında, DP’nin iktidardan ayrılmasının üzerinden altı yıl geçtiğini anımsatan Serdar Denktaş, bu altı yıl içerisinde DP’nin üzerine atılmadık iftiranın, üzerine saldırmayan kesimin kalmadığını, yıpratılmaya çalışıldığını, “DP battı, DP bitti” denildiğini ifade etti. Denktaş, “Ne battık, ne kapandık, ne bittik, ne de iftiralarla kirlendik. Aksine düzgün duruşumuz, sizlerin özverili ve cesaretli desteğinin devamı DP’yi büyüterek, kuruluşundan itibaren 20. yılına girerken bir kurultaya capcanlı dipdiri bir bütün olarak girme noktasına taşıdı” dedi.

2012’nin seçim yılı olacağını bir kez daha yineleyen ve neden iktidara talip olduklarını anlatan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Kıbrıs Türk halkının çok kısa bir süre önce, CTP’nin 20 yıl boyunca milim milim biriktirdiği bütün ilkeleri iktidar olur olmaz nasıl yerle bir ettiğini gördüğünü” savundu.

UBP ve CTP’ye yönelik eleştirilerde bulunan Denktaş “Bir tanesi devletin, egemenliğin önemli olmadığını; çözümün en önemli olduğunu söyleyerek, diğeri de devleti devlet gibi yönetmeyip halkımızı devletten soğutarak kendi insanımızın kendi kendine olan saygısını yitirmesini sağlamıştır. İkisinin de tek ortak meziyeti budur” görüşünü dile getirdi.

Kongreye katılan, katılamayan, bugüne kadar DP’nin ayakta durmasını sağlayan bütün DP’lilere teşekkür eden Serdar Denktaş konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bugünden itibaren bize destek verecek olan, bizimle beraber yürüyecek olan herkese kucağınızı açmanızı bir kez daha talep ediyorum. Açın kucağınızı, kollarınızı sarmalayın halkımızı. Birlikte çok daha güzel bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, çok daha güçlü bir Kıbrıs Türk halkı yaratmanın onurunu yaşayalım. Sağolun, var olun. Hepimize kolay gelsin gardaşlar.”

TAHSİN

DP Güzelyurt eski İlçe Başkanı Özel Tahsin de kongrede yaptığı konuşmada, kurulduğu günden itibaren bütün gücüyle DP’ye her zaman destek veren, herşeye rağmen partisine sahip çıkmayı bilen partililerine teşekkür etti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın KKTC için olan değerine, önemine de değinen Tahsin, şöyle dedi:

“Bir toplumun geleceği, devleti, özgürlüğü ve bayrağı çok önemlidir. Kıbrıs Türk toplumunun bu hedefe ulaşmasında büyük bir özveriyle yıllardan beridir her şeyi ortaya koyarak cumhuriyetin kuruluşuna kadar büyük emek ve hizmetleri geçen ve daha sonra yine bu özverili çalışmalarına devam eden, kalbi her zaman Kıbrıs Türkü ve DP ile olan Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Denktaş’a acil şifalar diliyorum”.

ŞANLIDAĞ

DP Güzelyurt İlçe Başkanı Erdoğan Şanlıdağ ise, DP ailesinde olmaktan duyduğu mutluluğu ve gururu ifade ederek, kongreye katılan herkese teşekkür etti.

DP ailesine katılmadan önce çok düşündüğünü, diğer siyasi partilerden teklifler geldiğini dile getiren Şanlıdağ, kuruluşundan bu yana devlete sahip çıkan, vatandaşına adil davranan, demokrasiyi özümsemiş tek parti olarak gördüğü DP’ye geldiğini kaydetti.