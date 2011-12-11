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DP Gençlik Kolları Başkanı yeniden Öztürk

İlçe Kongrelerinin Ardından Gençlik Kurultayı'nı da Yaptı

DP Gençlik Kolları Başkanı yeniden Öztürk

İlçe Kongrelerinin Ardından Gençlik Kurultayı'nı da Yaptı

11 Aralık 2011 Pazar 15:44
DP Gençlik Kolları Başkanı yeniden Öztürk
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DP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na Münür Öztürk Yeniden Seçildi. Gençlik Kolları Yönetim Kurulu'na İse "Derviş Abbas, Asil Argüden, Çağkan Akoğlu, Bahar Şadırvan, İbrahim Özgü, Doruk Hastunç" Oybirliği İle Seçildi.
dp'den Yapılan Açıklamaya Göre, Lefkoşa Kırıkkale Mücahitler Evi'nde Yer Alan DP Gençlik Kurultayı'na, Genel Başkanı Serdar Denktaş, Genel Sekreter Bengü Şonya, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Erol Aktoprak, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, İlçe Başkanları, Kadın Kolları Genel Başkanı Esen Yalın Aktoprak'ın Yanı Sıra, Partinin Üst Düzey Yetkilileri İle Partili Gençler Katıldı.
dp 6. Genel Kurulu'na Akdeniz Öğrenci Birliği Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi (Chp) Kktc Grup Genel Sekreteri Çağrı Saçlı Ve Çeşitli Sivil Toplum Örgütlerinden Temsilciler De Konuk Oldu.
denktaş: "Gençlerin Azmi Ve Cesareti Bizleri Heyecanlandıyor"
dp Genel Başkanı Serdar Denktaş Kurultayda Yaptığı Konuşmada, Gençlere Her Zaman Güvendiğini Vurgulayarak, Özellikle Gençlik Kollarının Çalışmalarında Gördükleri Samimi Ve Cesaretin Parti Yönetimini De Canlandırdığını Ve Heyecanlandırdığını Belirterek, Gençleri Yürekten Kutladı.
"Gelmiş Geçmiş En Kötü Yönetim"
ülkenin İçinde Bulunduğu Sıkıntılara Da Dikkat Çeken Serdar Denktaş; "Ülke Hakikaten Gelmiş Geçmiş En Kötü Yönetimin İdaresinde. Gelecekte De Bu Kadar Kötü İdare Hiç Olmayacak. Öylesine Hatalar Yapmaktadırlar Ki, Bir Dönem Durdurabildiğimiz Göç, Yeniden Gündemimize Gelmiştir. Öylesine Yanlışlar Yapmaktadırlar Ki, Açık İflaslar Maalesef Yaşanmaya Başladı. Borç Nedeniyle Canına Kıyanlar, Ayrılıp Boşananlar, Hayata Küsenler Hep Bu Dönemde Olmuştur" İddiasında Bulundu.
"Tek Sorumlu UBP Değil Elbet, Peki Ya Ctp?"
ülkenin İçinde Bulunduğu Sıkıntıların Tek Sorumlusunun UBP Hükümeti Olmadığı Da Söyleyen Denktaş, "Tek Sorumlu Elbette UBP Hükümeti Değil, Geçmiş Ctp Yönetimidir De. Hatırlayın 2007'den Beridir, 'ekonomik Kriz Geliyor Önlem Alın, Yatırım Alanı Açın' Dedik. Cevabımızı Önce Ferdi Sabit Soyer'den Sonra İrsen Küçük'ten Aldık. 'ne Kriz Varmış Memlekette?' Dediler" Diye Konuştu.
"Bir Kere Bir Ülkenin Gençleri Sadece Eğlencedeyse, Siyasetten Kopmuşsa, Geleceğe Yönelik Ümit Yoksunluğu İçerisine Girmişse, Kimseden Medet Ummuyorsa, Esas Felaket İşte O Zaman Başlar. O Ülkede Ekonomi De Bitmiştir, O Ülkenin İnsanı Da Tükenmiştir. Bunun Farkında Değiller" Diyen Denktaş, "Bunu Görüp Anlayamayan Bir Zihniyetin Ülkeyi Daha Ne Kadar İdare Edeceğini" Sordu.
"Yuh' Olsun Bize"
dp Genel Başkanı Denktaş, Şöyle Konuştu:
"Bu Ülkede Eğer Kendi Kendimizi İdare Edebilecek Potansiyeli, Mekanizmayı Oluşturamaz İsek 'yuh' Olsun Bize. Ne Türkiye Verecek Ve Biz Harcayacağız, Ne Ab Gelecek Ve Bizim İçin Bir Şeyler Yapacak. Olması Gereken Kendi Potansiyeli Harekete Geçirip 75 Milyonluk Türk Pazarına Girebilmek İçin Mersin Kapısı'nın Açılmasını Sağlamak.
o Zaman Önümüz Açılır. Aksi Takdirde Bu Ülkede Kaybetmeye Mahkûm Kalırız. UBP Ve Ctp, Bizi Kaybetmeye Mahkûm Etmeye Çalışıyor. Bu Zinciri Kırmak Zorundayız Ve Kıracağız. Bu Potansiyel Dp'de Mevcuttur."
dp Genel Başkanı Denktaş, "UBP Ve Ctp'nin Ortak Meziyetinin, Ctp'nin Devlete İnanmayarak, Egemenliği Önemsememek; Ubp'nin İse Devleti Devlet Gibi Yönetmeyerek, İnsanları Devletten Soğutmak" Olduğunu Savundu.
"Çaresizlik Mağlubiyettir Ve Biz Çaresiz Değiliz" Diyen Serdar Denktaş, Türk Mukavemet Teşkilatı (Tmt)'nın Mücadelesine Dikkat Çekti.
hem Ubp'yi Hem De Ctp'yi İzlediğini, Seçime Hazırlandıklarını Gördüğünü Ve 2012'nin Seçim Yılı Olacağını Söyleyen Denktaş, Kendilerinin Zaten Hazır Olduğunu; "UBP Ve Ctp Ağzıyla Kuş Tutsa Halkın Yem Olmayacağını" Kaydetti.
konuşmasının Sonunda Gençlere Tavsiyelerini De Yineleyen DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, "Sakın Ola Yanlış Yapmaktan Korkmayın, Çünkü Doğru Yolu Bulacak Kapasiteye Sahipsiniz. Çekinmeyin, Başınızı Her Zaman Dik Tutun, Herkes İle Fikir Acısından Tartışın, Ancak Kavga Etmeyin. Bu Partinin Ve Ülkenin Geleceği Sizlersiniz" Dedi.
kurultayda DP Genel Sekreteri Bengü Şonya Ve Gençlik Kolları Başkanı Münür Öztürk De Konuşmalar Yaptı, Ardından Seçimlere Geçildi. Seçimin Ardından Kongre Dilek Ve Temennilerle Tamamlandı.

Son Güncelleme: 11.12.2011 15:44
Anahtar Kelimeler:
BAŞKANDpKongreKurultay
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