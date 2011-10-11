Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Downer Larnaka'da sözlü saldırıya uğradı.

Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer dün gece Larnaka’da katıldığı açık oturumda saldırıya uğradı.

Downer Larnaka'da sözlü saldırıya uğradı.

Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer dün gece Larnaka’da katıldığı açık oturumda saldırıya uğradı.

11 Ekim 2011 Salı 11:13
Downer Larnaka'da sözlü saldırıya uğradı.
banner238

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer dün gece Larnaka’da katıldığı “Kıbrıs Sorununda Federal Çözüme Giderken... Bizim İçin Ne Anlam İfade Ediyor” konulu açık

oturum/konferansta “Kıbrıs sorununa, Kıbrıs’taki liderler arasında yürütülen doğrudan müzakerelerle bulunacak çözümün işleyeceğini kimse garanti edemez” deyince katılımcıların sözlü saldırısına uğradı.

Downer, kendisine sözlü saldırıda bulunanlara cevap olarak da “İki bölgeli çözüme itirazınız varsa bunu Hristofyas ve Eroğlu’na söyleyin. Müzakerelerin zeminini değiştirmek isteyenler meseleyi Sayın

Hristofyas’a ve hükümetinin önüne koysunlar. Bizim işimiz prosedürü kolaylaştırmak, herhangi bir çözüm dayatmak değil” dedi.

Simerini; “Kimse, Çözümün İşleyeceğini Garanti Edemez... Dün Gece Alexander Downer’ın Sözleri Tepkiye Neden Oldu... Sözlü Kavgadan Sonra Larnaka Belediye Başkanı Kalkıp Gitti” başlığıyla yansıttığı

haberinde, Downer’ın “Sivil Toplum Örgütlerine Destek Merkezi” tarafından dün gece düzenlenen etkinlikte söylediklerine yer verdi.

Habere göre, panel/konferansta ülkesi Avustralya’da var olan federasyon şeklini anlatan Downer; insanların, federasyonun tam olarak ne anlama geldiğini bilip bilmediklerini sordu. BM’nin Kıbrıs için;

merkezi hükümetin yetkilerinin eyaletlerinkinden ayrı olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü saptadığına işaret eden Downer, Kıbrıs’taki iki taraf arasında yürütülmekte olan müzakereler

temelinde merkezî hükümetin; Eğitim, Ekonomi v.b. gibi Anayasa’ya girecek belirli bir paket yetkileri olacağını vurguladı.

Kendisine sorulan bir soru üzerine, Kıbrıs’a politika yapmak için gelmediğini vurgulayan Downer, “BM Genel Sekreteri beni; Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü bulunmasına yönelik

müzakerelerde iki tarafa yardımcı olmam için özel danışmanı atadı. BM Güvenlik Konseyi de bu çözüme ilişkin kararı benimsedi” dedi.

Alexander Downer, çeşitli sorulara karşılık “Kıbrıslı Rumlar ve Sayın Hristofyas, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması halinde 1960’ta var olan garantilerin olmasını arzu etmiyor, Kıbrıslı Türkler ise bu

garantileri istiyor” dedi, şunları ekledi:

“Kıbrıs sorununa bulunacak çözüme bir garanti; çözümün BM tarafından bir kararla benimsenmesidir. Benimsenecek bu karar, çözümün yaşayabilirliği açısından garanti kabul edilecek. Aynı zamanda AB

de belki, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ile Kıbrıs sorununa çözüm olarak başarılacak anlaşmanın güvenli olmasını garanti edebilir.”

Dinleyicilerden biri Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Danışmanı Downer’ı doğrudan; tezler dayatmak ve belirli bir tarafı tutmakla suçladı. Downer, BM’nin hiçbir tarafın yanında yer almadığına vurgu yaparak, “

Dimitris Hristofyas bizi çağırdı ve buraya (Kıbrıs’a) müzakereleri kolaylaştırmak için geldik. İnanıyorum ki buradaki rolümüzü yanlış anlıyorsunuz ve burada (Kıbrıs’ta) hoş karşılanmıyoruz gibi görünüyor”

dedi.

Bir soruya karşılık, “Kıbrıs çok çirkin bir şekilde bölünmüştür, Ada’da fiili bir durum vardır. Kıbrıs sorununun çözümü ile yaratılacak olan her ne ise fiili durumu değiştirecek” yanıtını veren Downer, başka bir

soruya da “Garanti yok, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün işleyeceğini peşinen kimse garanti edemez. BM Güvenlik Konseyi, Dimitris Hristofyas’ın ve diğer siyasi liderlerin sorunun çözümü konusunda

söylediklerini dinlemekle ilgileniyor” dedi.

Tartışmanın bir noktasında öfkenin “kabardığını” ve iki bölgeli iki toplumlu federasyona karşı olanlar ile bunu savunanlar arasında sözlü münakaşa başladığını, taraflardan birinin ötekini “hain” olarak

nitelediğini yazan gazete, bu olay sonrasında Larnaka Belediye Başkanı Andreas Moiseos ve diğer pek çok kişinin kalkıp salonu terk ettiklerine vurgu yaptı.

Gazete haberin “Kimseyi Savunmuyoruz” başlığıyla ayırdığı bölümünde ise Downer’ın, kendisine yönelik eleştiriler üzerine verdiği yanıtı şöyle aktardı:

“Ben hiçbir şeyi savunmuyorum ve Kıbrıs sorununa bir çözüm dayatmaya çalıştığımı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Güvenlik Konseyi, iki bölgeli iki toplumlu federasyonla ilgili bir karar benimsedi.

Dimitris Hristofyas’ın başkanlığa seçilmesinden sonra Mehmet Ali Talat’la başlayan müzakereler Derviş Eroğlu ile sürdürüldü. Bizi çağırdılar, biz de buraya geldik. Birleşmiş Milletler, yürütülmekte olan

prosedürü kolaylaştırıyor.

Biz, Kıbrıs’a kendiliğimizden gelmedik. Müzakereler Kıbrıs aidiyetindedir, biz iki lidere ne yapacaklarını söylemiyoruz. İki bölgeli federasyona itirazınız varsa bunu Hristofyas’a ve Eroğlu’na söyleyin.

Müzakerelerin zeminini değiştirmek isteyenler meseleyi Sayın Hristofyas’a ve hükümetine götürsünler. Bizim işimiz prosedürü kolaylaştırmak, herhangi bir çözüm dayatmak değil.”

Son Güncelleme: 11.10.2011 11:13
Anahtar Kelimeler:
SaldırıDownerAçık OturumLarnaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim