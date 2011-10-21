Downer: İlerleme var

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, liderlerin yoğun müzakere sürecinde bazı özlü konularda ilerleme sağlanırken, bazılarında da görüş farklılığının devam ettiğini söyledi.

Liderlerin 5 saatlik görüşmesinin ardından basına açıklama yapan Downer, liderlerin bu günkü görüşmesinin çarşamba günkü görüşmeden daha yapıcı geçtiğini, yürütme ve vatandaşlık konularına odaklanıldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un liderlerle ay sonunda yapacağı görüşmede taraflar arasında devam eden farklılıkları değerlendireceğini ve liderlerle bu sorunların nasıl çözülebileceğini tartışacağını kaydeden Downer, New York’taki toplantının önemli bir toplantı olacağını vurguladı.

Downer, süreç hakkında Ban Ki-Moon’a yarın bilgi vereceğini de kaydetti.

Ban Ki-Moon ile 7 Temmuz’daki üçlü görüşmenin ardından özlü konularda beklenen ilerleme kaydedilip kaydedilmediği sorusu üzerine Downer, “Birkaç özlü konuda ilerleme kaydedilmiştir. Bu cesaret verici ancak özlü konularda çözülmeyi bekleyen konular mevcuttur” dedi.