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Downer Hristofyas'la Görüştü

Downer’ın görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “histerik olmayın” dediği bildirildi

Downer Hristofyas'la Görüştü

Downer’ın görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “histerik olmayın” dediği bildirildi

22 Kasım 2011 Salı 09:44
Downer Hristofyas'la Görüştü
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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexender Downer, dün Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’la görüştü. New York - Greentree’deki zirvenin ardından Hristofyas’la ilk kez

görüşen Downer’ın görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “histerik olmayın” dediği bildirildi.

Fileleftheros; “Downer: İsterik Olmayın... BM Tarafından Arabuluculuk Yapılmayacağı Sözü Verdi... Üçlü Görüşmeden Sonra Hristofyas’la İlk Görüşmesi” başlıklı haberinde, “Downer’a göre;

BM’nin, uçurumun üzerine köprü kurmak için müzakerelerde arabuluculuk yapacağına inananlar histeriktir” ifadesini kullandı.

Gazete, Downer’ın dünkü görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, BM’nin, anlaşmazlıklarının üzerine köprü kurmaları için iki tarafa yardım etmeyi sürdüreceğini belirterek, BM’nin ne hakemlik ne de arabuluculuk yapacağı sözünü verdiğini yazdı.

Downer’ın “köprü kurmak da liderlerin işidir, BM olarak onlara yardımcı olabiliriz ancak günün sonunda köprüleri onlar kuracak” dediğini yazan gazete özetle şunları ekledi:

“Downer, Greentree’deki görüşmenin ardından Hristofyas’ı ilk kez gördüğünü söyledi ve ‘bu nedenle yalnız Greentree sonrası dönemi değil, Greentree’ye geri dönmeden önce önümüzde bulunan iki ayı planlamaya başlamamız için iyi bir görüşmeydi’ dedi. Downer, işgal lideri Derviş Eroğlu ile de hafta sonu görüşmeyi planladığını açıkladı.

Downer, Hristofyas’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Greentree’de ve Greentree öncesi dönemde iyi bir ilerleme kaydedilmesine rağmen, müzakerelerdeki durumun zor olmaya devam ettiği itirafında bulundu. Bütün ana başlıklarda anlaşmaya varılması gerektiğini söyleyen Downer, başlıkların bazılarının ilerlediğini söyledi ancak ‘diğer başlıklarda hala zorluklarla karşılaşıyoruz’ dedi.

Pek çok görüş birliğine varıldığını, ancak hala anlaşmazlıklar bulunduğunu, zorlukların da bundan kaynaklandığını anlatan Alexander Downer, ‘Ancak biliyorsunuz, bu 37 yıldan beri devam eden bir meseledir ve sıklıkla dediğim gibi, zorluk derecesi konusunda kimse kendini kandırmasın. Fevkalade zordur ancak devam edecek ve nasıl gittiğimize bakacağız’ ifadesini kullandı.

BM olarak oynadıkları rolde çok dikkatli olduklarını belirten Downer şunları söyledi:

‘Doğal olarak bu prosedürde uzlaştık ve bunun temellerinden biri de arabuluculuk veya hakemlik yapmadığımızdır. Bunun, müzakerelerin temellerinden biri olduğu söylenebilir. Ancak iki tarafla çok sık, doğal olarak her gün görüşüyor ve anlaşmazlıklarının üzerine köprü kurabilmeleri için kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Anlaşmazlıklarının üzerine biz değil kendileri köprü kuruyor. Biz bu prosedüre elimizden geldiğince yardımcı oluyor ve prosedürü kolaylaştırıyoruz.’”

Alithia; “‘İsterik Olmayın Arabuluculuk Yapmayacağız’” başlıklı haberinde Downer’ın, BM’nin hakemlik ve aktif arabuluculuk yapmayacağını kesin bir dille teyit ettiğini, ilerleme ve bundan sonrası için pek çok zorluklar gördüğünü yazdı.

Gazete, Downer’ın, anlaşmazlıkların üzerine köprü kuracak olanların liderler olduğuna işaret ettiği açıklamasında, gazetecilere şunları da söylediğini yazdı:

“Buraya geldiğimden beri, BM’nin hakemlik, arabuluculuk ve çeşitli dramatik şeyler yapmak istediği söylendi. Bunu izah ettim. İsterik olmayın, bunu yapmayacağız. Şunu yapacağız, bunu yapmayacağız demedik. İki tarafa yardımcı olabilmek için elimizden geleni yaptığımızı söyledik.”

Politis haberi; “Alexander Downer: İlerleme Var Ama Çok Zor”,
Simerini; “Downer: BM Kıbrıs Sorununda Arabuluculuk Yapmayacak” ve
Haravgi; “Downer’ın Teyidi: BM’nin Hakemliğe Niyeti Yoktur” başlığı altında özetledi.

Son Güncelleme: 22.11.2011 09:44
Anahtar Kelimeler:
New YorkHristofyasGörüşmeDowner
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