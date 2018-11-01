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Dört Yılda 56 Bin 800 Sığınmacı Öldü Ya Da Kayboldu

New York, 1 Kasım 18 : Associated Press, sığınmacı krizinin küresel faturasını gözler önüne seren bir araştırma yürüttü. Buna göre dünyada 2014\'ten bu yana 56 bin 800 sığınmacı öldü ya da kayboldu.

Dört Yılda 56 Bin 800 Sığınmacı Öldü Ya Da Kayboldu

New York, 1 Kasım 18 : Associated Press, sığınmacı krizinin küresel faturasını gözler önüne seren bir araştırma yürüttü. Buna göre dünyada 2014\'ten bu yana 56 bin 800 sığınmacı öldü ya da kayboldu.

01 Kasım 2018 Perşembe 19:30
Dört Yılda 56 Bin 800 Sığınmacı Öldü Ya Da Kayboldu

New York, 1 Kasım 18 : Associated Press, sığınmacı krizinin küresel faturasını gözler önüne seren bir araştırma yürüttü. Buna göre dünyada 2014\'ten bu yana 56 bin 800 sığınmacı öldü ya da kayboldu.

 AP\'nin uluslararası örgütler, adli tıp kayıtları, kayıp ilanları ve ölüm haberleri gibi çok sayıda veriyi bir araya getirerek hazırladığı çalışma, 2014\'ten bu yana en az 56 bin 800 sığınmacının öldüğünü ya da kaybolduğunu ortaya koydu.

Bu rakam, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü\'nün Ekim ayında yayınladığı rapordaki verilerin en az iki katı. BM verileri, dört yıl içinde 28 bin 500 kişinin kaybolduğunu ya da öldüğünü gösteriyor.

AP\'nin haberinde bilançonun gerçek resmi ortaya koymaktan çok uzak olduğuna da dikkat çekiliyor. Yeni bir hayat umuduyla yola çıkan sığınmacılardan bazılarının cesetlerinin denizin dibinde ya da çölde kumların altında yok olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, yasadışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalıştığı için ailelerin haber alamadığı yakınları için kayıp başvurusu yapmadığı belirtiliyor.

"HÜKÜMETLER SIĞINMACILARIN AKIBETİNİ ARAŞTIRMIYOR"

Sığınmacılarla ilgili araştırmalara yeterince bütçe ayırılmaması da tablonun ne kadar ağır olduğunu ortaya koymayı zorlaştıran bir etken olarak öne çıkıyor. Örnek olarak 2015 yılında İtalya açıklarında 800 kişinin öldüğü sığınmacı faciası gösteriliyor. İtalya\'nın bu facianın araştırılması ve ölenlerin teşhis edilmesi için söz verdiği ancak ülkede yönetimi devralan popülist hükümetin bu çalışmalara ayrılan bütçeyi kestiği vurgulanıyor.

TEK KRİZ AVRUPA\'DA DEĞİL

Avrupa\'daki sığınmacı trajedisinin göç konusunda en görünür kriz olduğuna dikkat çeken AP, dünyanın başka noktalarında da başka tehditler olduğunu aktarıyor. 2014\'ten bu yana, Meksika\'dan Amerika Birleşik Devletleri\'ne gitmek isteyen 3 bin 861 kişinin öldüğü ya da kaybolduğu belirtiliyor. Orta Amerika ülkelerinden ABD\'ye başlayan yeni bir göç dalgası karşısında ise Washington yönetiminin sert önlem hazırlığı içerisinde olduğu hatırlatılıyor.

Araştırmada, Güney Afrika ve Venezuela gibi göçün en fazla yaşandığı noktalardaysa krizin boyutu hakkında çok az şey bilindiğine dikkat çekiliyor. Venezuela\'daki ekonomik kriz nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin evlerini terk ettiği tahmin ediliyor. Afrika kıtası içerisinde ise 18 bin 400 kişinin göç sonucu hayatını kaybettiği vurgulanıyor.

Asya\'nın ise en çok göç veren kıtalardan biri olmasına rağmen göç konusunda sağlıklı verilere ulaşmanın mümkün olmadığı vurgulanıyor. AP\'nin verileri, Asya ve Ortadoğu\'dan göç eden 8 bin 200 kişinin öldüğü ya da kaybolduğunu gösteriyor.

(AP/DW/FG)

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