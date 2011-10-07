Dört Türk üniversitesinin büyük başarısı

Times Higher Education'un 2011 yılı en iyi üniversiteler sıralamasına Türkiye'den 4 üniversite girdi: Bilkent, İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre dünyanın en saygın sıralamalarından biri kabul edilen Times Higher Education'un (THE) 2011 yılı en iyi üniversiteler sıralamasına Bilkent, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Boğaziçi üniversiteleri adını yazdırdı.

Bu yılki sıralamada 400 üniversiteye yer verilirken, İTÜ ve Boğaziçi de ilk defa dünyanın en iyileri arasına girmeyi başardı. Türkiye'de en yüksek puan alan üniversite Bilkent Üniversitesi oldu. Listenin 204'üncü sırasında yer alan Bilkent'i, 285'inci sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve 289'uncu sıradaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) izledi.

Boğaziçi Üniversitesi ise listede 307'nci sırada yer aldı. Bilkent ve ODTÜ'nün geçen yıl ilk 200'de yer alırken bu sene 200'ün altındaki sıralara kayması her iki üniversitenin rektörü tarafından "çalışmanın kriterlerinde değişiklik yapılması" olarak yorumlandı. 'EMEKLERİN KARŞILIĞI ' Londra'da haftalık basılan yüksek öğretim dergisi THE'nın yaptığı sıralamaya göre, üniversiteler bilimsel atıf ve araştırmaları, sanayi gelirleri, uluslararası görünümleri, eğitim ve öğretim durumlarına göre puanlamaya tabi tutuluyor.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, geçen yıl 112'inci sırada olduklarını, bu yıl yaptıkları araştırmanın geçen yıla göre çok daha fazla olmasına rağmen, puanlarının düşük olduğuna dikkat çekti . ABD'li ve Avrupalı üniversitelerin Türk üniversitelerinin ilk 200 içinde olmasından rahatsız olduğunu dile getiren Atalar, bu nedenle "kriterlerin değiştirildiğini" söyledi. Dört Türk üniversitesinin böyle bir başarıyı yakalamasının gurur verici olduğunu belirten Atalar, Bilkent'in başarı sırrını "kaliteli hoca" olarak açıkladı.

Üniversiteye seçilen hocaların sadece makale sayısına göre değil, önemli bilimsel çalışmalara imza atmasına göre değerlendirildiği anlatan Atalar, şimdi bu emeklerinin meyvelerini topladıklarını ifade etti. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ise, bir devlet üniversitesi olarak kısıtlı imkanlarla büyük başarılara imza attıklarını vurguladı. ODTÜ'nün elde ettiği üst üste başarılarda 3 ana faktörün etkili olduğunu belirten Acar, "Bunlar insan gücümüz, maddi kaynaklar ve yönetim başarımızdır.

Özellikle idari personel, öğretim görevlileri ve öğrencilerimiz bu başarının altında imzası bulunanlardır" diye konuştu. Geçen yıl 183'üncü sırada olmalarına karşın 276-300 aralığında olmalarını değerlendiren Acar, "Kriterler değişti. Bu da böyle yansıdı. Özellikle sanayi gelirlerinin hesaplanmasında yapılan değişiklik nedeniyle sıralamanın etkilendiğini düşünüyorum. Artık mutlak değer alınıyor. Dünya üniversiteleriyle bu konuda yarışmamız zor" dedi. "