Dört öğretmen serbest

TERÖR örgütü PKK, geçen ay Diyarbakır ve Elazığ’dan kaçırdığı toplam 12 öğretmenden 4’ünü dün gece serbest bıraktı.

PKK’lılar tarafından 26 Eylül’de Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Çavundur Köyü’nden kaçırılan öğretmen Remzi Savaş, yine aynı gün Hazro İlçesi’ne bağlı Çiftlibahçe Köyü’nden kaçırılan öğretmen Ahmet Ürün, Lice İlçesi’ne bağlı Dolunay ve Birlik köylerinden 27 Eylül’de kaçırılan öğretmenler Tekin Çakır ve Talip Maçin dün gece saat 22.00 sıralarında serbest kaldıklarınI ailelerine telefonla bildirdi.

Öğretmenler bu sabah Diyarbakır Adliyesi’ne gelerek, kaçırılmalarıyla ilgili ifade verdi. Öğretmenlerin yanında İnsan Hakladı Derneği Diyarbakır Şubesi avukatları da bulundu. Diyarbakır’ın Hazro ve Lice ilçeleriyle Elazığ’ın Aracık İlçesi köylerinden kaçırılan 8 öğretmen daha terör örgütü PKK’nın elinde bulunuyor.