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DÖRT ÖĞRENCİYLE CİNSEL İLİŞKİYE GİREN EVLİ KADININ CEZASI BELLİ OLDU!

DÖRT ÖĞRENCİYLE CİNSEL İLİŞKİYE GİREN EVLİ KADININ CEZASI BELLİ OLDU!

31 Mart 2018 Cumartesi 15:51
DÖRT ÖĞRENCİYLE CİNSEL İLİŞKİYE GİREN EVLİ KADININ CEZASI BELLİ OLDU!
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ABD'de dört öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen öğretmen, bunlardan yalnızca biri 18 yaşının altında olduğu için 42 ay denetimli serbestlik cezası aldı. 26 yaşındaki kadın, ilişki suçlusu olarak kaydediliyor.

Dört Öğrenciyle Cinsel İlişkiye Giren Evli Kadının Cezası Belli Oldu!

ABD'nin Arkansas Eyaleti'ndeki Marked Tree Lisesi'nde sanat dersleri veren 26 yaşındaki Jessie Lorene Goline, 2016 yılı başında öğrencileriyle ilişkiye girdiği gerekçesiyle yargılandı. 4 farklı erkek öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşadığı iddia edilen eski öğretmenin cezası, öğrencilerden yalnızca biri 18 yaşın altında olduğu için, az oldu. Çocuğun o kadar da genç olduğunu bilmediğini söyleyen Jessie Lorene Goline'ye verilen ceza, 42 ay boyunca denetim altına alınmak ve ilişki suçlusu olarak kaydedilmek oldu.

Dört Öğrenciyle Cinsel İlişkiye Giren Evli Kadının Cezası Belli Oldu!

Evli olan Goline'nin sınıfındaki öğrencilerden birini kendi evine götürüp, sonra yeniden okula bıraktığı ve aynı gün kendi evinde bir başka öğrenciyle daha ilişkiye girdiği iddia ediliyordu. Ayrıca bir öğrenciye de üzerinde yalnızca iç çamaşırı olan bir fotoğraf gönderdiği ifade ediliyordu.

Dört Öğrenciyle Cinsel İlişkiye Giren Evli Kadının Cezası Belli Oldu!

Öğrencilerin övünmesi üzerine, bir öğrencinin velisi şikâyette bulundu ve polis soruşturmaya başladı. Okul müdürü, genç kadının 2016 yılının ilk 4 ayında 4 öğrencisiyle ilişkiye girdiğini kabul ettiğini söyledi.

Dört Öğrenciyle Cinsel İlişkiye Giren Evli Kadının Cezası Belli Oldu!

Olayı haber alan polis de Eylül ayında genç kadını gözaltına aldı. Davanın 31 Ekim'de görülmesi bekleniyor.

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Dört Öğrenciyle Cinsel İlişkiye Giren Evli Kadının Cezası Belli Oldu!

Dört Öğrenciyle Cinsel İlişkiye Giren Evli Kadının Cezası Belli Oldu!

Son Güncelleme: 31.03.2018 15:54
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