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Doların Dünyadaki Egemenliği Çöküyor...

Frankfurt, 19 Mayıs 18 (.): Commerzbank Başekonomisti Jörg Kraemer, doların dünyadaki kilit para birimi statüsünün çöküşe geçtiğini belirterek, bunun kısmen bin yıldan bu yana sürdürülen ABD yaptırım politikasından kaynaklandığını öne sürdü.

Doların Dünyadaki Egemenliği Çöküyor...

Frankfurt, 19 Mayıs 18 (.): Commerzbank Başekonomisti Jörg Kraemer, doların dünyadaki kilit para birimi statüsünün çöküşe geçtiğini belirterek, bunun kısmen bin yıldan bu yana sürdürülen ABD yaptırım politikasından kaynaklandığını öne sürdü.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 12:39
Doların Dünyadaki Egemenliği Çöküyor...

 Commerzbank Başekonomisti Jörg Kraemer, doların dünyadaki kilit para birimi statüsünün çöküşe geçtiğini belirterek, bunun kısmen bin yıldan bu yana sürdürülen ABD yaptırım politikasından kaynaklandığını öne sürdü.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kraemer, yayımladığı bir raporunda doların dünya para birimi olarak geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

AA muhabirinin ulaştığı raporda doların dünyadaki kilit para birimi statüsünün çökmeye başladığını dile getiren Kraemer, bunun kısmen, ABD dolarını sınır ötesi işlemler için daha az cazip hale getiren, bin yıldan bu yana sürdürülen ABD yaptırım politikasından kaynaklandığını öne sürdü.

Bu eğilimin, ABD Başkanı Donald Trump’ın tek taraflı yaptırımlar yaklaşımını benimsemesiyle yoğunlaştığına dikkati çeken Kraemer, “Bu eğilim, Avrupa ile giderek daha fazla arası bozulan Başkan Trump yönetimindeki ABD yaptırımlar politikası ile daha da güçlendirilebilir. Orta ve uzun vadede, bu daha güçlü bir Euro/dolar döviz kuruna işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

“EURO ŞİMDİ CİDDİ BİR RAKİP”

Raporda, yabancı para birimi olarak doların rolünün uzun zamandan beri tartışıldığını aktaran Kraemer, şunları kaydetti:

“Doların dünya rezerv para birimi olma statüsünün sonu mu? Bu, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan beri bir çok kez gündeme getirilen bir sorudur. 1960'ların başlarında, Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, ABD para biriminin özel durumunu bitirmek istedi. Ve 2009'da, Rusya ve Çin'in başkanları, benzer bir girişimde bulundular, başarılı olamadılar. Ancak doların kriter para statüsü çöküyor.”

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Kraemer, dolar karşısında dünya para birimi olma açısından Euronun iyi bir seçenek olduğunu belirterek, “Kuşkusuz, dolar hala SWIFT1 aracılığıyla yürütülen sınır ötesi işlemlerin büyük bölümünü oluşturmaktadır. Ancak bu pay son yıllarda azaldı ve avro şimdi ciddi bir rakip. Euronun bu işlemlerdeki payı artık sadece dört puan geride kaldı.” değerlendirmesinde bulundu.

“BU ARTIŞ TEK BAŞINA, DOLARIN STATÜSÜNÜ TEHDİT ETMEK İÇİN YETERLİ DEĞİL”

Euronun artan öneminin bir nedeninin, Avro Bölgesi borç krizinin sona ermesinin ardından daha cazip hale gelmesinin olabileceği öngörüsünde bulunan Kraemer, raporunda şu ifadelere yer verdi:

“Ancak bu artış tek başına, doların dünyadaki para birimi olarak statüsünü tehdit etmek için yeterli olmayacaktır. Verimlilik açısından bakıldığında, uluslararası ticarette sadece bir işlem parasının olması mantıklı. Bu yüzden dolar, bu mevcut avantajı nedeniyle mantıken baskın döviz olarak kalabilir. Doların uluslararası finansal işlemlerdeki payının yine de düşmesi, dolara bağlı olumlu ağ etkilerini sıfırlayan bazı dezavantajlara işaret ediyor.”

Kraemer ayrıca avronun dünya ödeme işlemlerinde daha büyük bir statü kazanması durumunda talebin daha da artacağına dikkati çekerek, “ABD’nin aksine, en azından şu an Euro Bölgesi cari hesap fazlasına sahip. Bu, avronun sadece dolar karşısında değil, tüm para birimlerine karşı da kazanacağını gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

 


Son Güncelleme: 19.05.2018 15:43
Anahtar Kelimeler:
DolarEGEMENLİĞİDÜŞÜYOR
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