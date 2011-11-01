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Dolar uçuşa geçti

Avrupa'nın önde gelen borsalarında değer kayıpları devam ediyor.

Dolar uçuşa geçti

Avrupa'nın önde gelen borsalarında değer kayıpları devam ediyor.

01 Kasım 2011 Salı 20:21
Dolar uçuşa geçti
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Yunanistan hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile varılan yardım anlaşmasını referanduma taşıyacağını açıklamasının ardından piyasalara bu ülkenin temerrüte düşebileceği ve Avro Bölgesi'nin borç krizinin derinleşebileceğine ilişkin endişeler hakim oluyor.

Borsalarda şok düşüşler görülürken serbest piyasada dolar 1,7968 liraya, euro 2,457 liraya yükseldi. Euro/Dolar paritesi ise 1,3676 liradan işlem görüyor.

Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 3,44 (190,55 puan) değer kaybederek 5.353,67 puana geriledi.

Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi yüzde 6,09 azalarak 5.767,15 puan ve Paris Borsası'nda CAC 40 Endeksi yüzde 5,12 azalarak 3.068,36 puan oldu.

Avrupa'da ayrıca İtalya'da Milano Borsası yüzde 7, İspanya'da Madrid Borsası yüzde 5,14, Belçika'da Brüksel Borsası yüzde 4,29, Hollanda'da Amsterdam Borsası yüzde 4,33, Atina Borsası'nın ana göstergesi Athex Endeksi yüzde 6,24, Portekiz'de Lizbon Borsası yüzde 4,30, oranında değer kaybetti.

Elinde yüksek miktarda Yunan tahvilleri bulunan Avrupa bankalarının hisselerinde de önemli oranda düşüş dikkat çekiyor.

Fransız bankaları Societe Generale hisseleri yüzde 12,09, Credit Agricole hisseleri yüzde 10,58, BNP Paribas hisseleri ise yüzde 10,05, İtalyan bankaları UniCredit hisseleri yüzde 11,62, Intesa Sanpaolo hisseleri yüzde 14,41, Banca Monte dei Paschi di Siena hisseleri yüzde 8,16, İspanyol bankaları Santander hisseleri yüzde 6,05, BBVA hisseleri yüzde 7,12, CaixaBank hisseleri yüzde 5,95, Portekiz bankası BCP hisseleri yüzde 9,68, Yunanistan bankaları Alpha bank hisseleri yüzde 14,4, Eurobank yüzde 16, Banque Nationale de Grece yüzde 13,95 oranında değer kaybetti.

Son Güncelleme: 01.11.2011 20:21
Anahtar Kelimeler:
AvrupaBorsaEkonomi
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