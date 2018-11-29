banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95126
ALTIN
203.781
DOLAR
5.1630
STERLİN
6.6009
EURO
5.8802
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı…
5 KİŞİ TUTUKLANDI
İçkiler benden, hadi şerefe!
İçkiler benden, hadi şerefe!
Babasına iftira attı
Babasına iftira attı
Kazak tutuklu yargılanacak
Kazak tutuklu yargılanacak
banner282

Dolar neden düşüyor?

Dolar neden düşüyor?

29 Kasım 2018 Perşembe 15:07
Dolar neden düşüyor?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün akşamki para politikasını gevşetme yanlısı açıklamaları sonrası dolarda küresel değer kaybı yaşanıyor.

Buna paralel olarak Dolar/TL kurunda da düşüş görüldü, kur 5,20'nin altına kadar indi.

Dün 5,24 seviyesinde olan kur bugün 5,1450'ye kadar gerileyerek 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Böylece kurun gün içi düşüşü yüzde 1'in üzerine çıktı.

Powell, Çarşamba akşamı New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı açıklama ile 2019 yılı için öngörülen faiz artırımlarında geri adım atmak için bir kapı aralamış oldu. Fed'in Aralık ayında faiz artırmasına ise neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Powell, böylece dün akşam yaptığı konuşmada, geçen ayki açıklamalarından farklı bir değerlendirmede bulundu. Powell, Fed'in faiz artırımları serisinin para politikasını nötr (ekonomiyi ne daraltan ne de genişleten faiz seviyesi) olarak hesaplanan aralığın "hemen altına" getirdiğini söyledi ve ekonominin henüz faiz artırımlarının tam etkisini hissetmediğini sözlerine ekledi.

Fed başkanının bu sözleri yatırımcılara güçlü bir iyimserlik sağladı. Bu yorumları son dönemde zorlanan hisse senedi piyasasında güçlü bir yükselişe neden oldu.

TRUMP ELEŞTİRİYORDU

Birçok yatırımcı Powell'ın açıklamalarını Fed'in 3 yıllık sıkılaştırma döngüsünün sona yaklaşmakta olduğunun sinyali olarak nitelendirdi.

Powell'ın para politikasını gevşetme yanlısı ifadeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Powell'a yönelik eleştirilerini artırdığı sırada geldi. Trump, Fed'in faiz artırımlarının ekonomik ve ticari politikaları zayıflattığını öne sürerek eleştiriyor. Powell'ın bu açıklamalarıyla gelişmekte olan para birimlerinde de değer kazancı görüldü. Eylül ayında Fed'in Açık Piyasa İşlemleri Komitesi (FOMC) faizi 0,25 puan artırma kararı almıştı. Bu, 2018'in üçüncü faiz artırımıydı.

TL'DE KADEMELİ DEĞER KAZANCI

TCMB ve hükümet tarafından son dönemde atılan adımlar, ABD ile ilişkilerin iyileşmesi ve petrol fiyatlarındaki gerileme, dolar/TL'nin kademeli bir şekilde Ağustos ayında gördüğü zirve öncesindeki seviyelere dönmesini sağladı.

Dolar/TL kuru 13 Ağustos'ta 7,24 ile tarihi zirvesini görmüştü. Görülen zirveden bu yana TL'deki değer kazancı yüzde 39'u bulmuş durumda. Öte yandan halen yılbaşına göre TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 27 civarında.

 

Son Güncelleme: 29.11.2018 18:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'deki Bebeklerin Genetiğinin Değiştirildiği İddiası
Çin'deki Bebeklerin Genetiğinin Değiştirildiği İddiası
Reggae Artık Dünya Kültür Mirası
Reggae Artık Dünya Kültür Mirası
Bm'nin Kararları Kağıt Üzerinde Kalıyor
Bm'nin Kararları Kağıt Üzerinde Kalıyor
Nijerya Beyin Göçü Yaşıyor
Nijerya Beyin Göçü Yaşıyor
Nato'nun Savaş Gemileri Karadeniz'de Rutin Devriyeye Devam Ediyor
Nato'nun Savaş Gemileri Karadeniz'de Rutin Devriyeye Devam Ediyor
Hindistan 31 Uydu Fırlattı
Hindistan 31 Uydu Fırlattı
Ap'den Schengen Bölgesindeki Sınır Kontrollerine Sınırlama Çağrısı
Ap'den Schengen Bölgesindeki Sınır Kontrollerine Sınırlama Çağrısı
Brezilya'da Rio Valisi Gözaltına Alındı
Brezilya'da Rio Valisi Gözaltına Alındı
Merkel'den Ukrayna Açıklaması...
Merkel'den Ukrayna Açıklaması... "askeri Çözüm Yolu Yok"
Avrupa'da Hamilelikte Sigara İçme Oranları 2015'te Azaldı
Avrupa'da Hamilelikte Sigara İçme Oranları 2015'te Azaldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim