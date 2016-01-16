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Doktorlar "48 Saat İçinde Ölecek" Dedi Ama...

Doktorlar "48 Saat İçinde Ölecek" Dedi Ama...

16 Ocak 2016 Cumartesi 19:22
Doktorlar "48 Saat İçinde Ölecek" Dedi Ama...
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Anoreksiya hastası kadın mücadeleyi kazandı
Anoreksiya hastası Gemma Walker'a yalnızca 48 saat yaşayabileceği söylenmişti ama o hayat mücadelesini kazandı



22 yaşındaki Gemma Walker'a 14 yaşındayken anoreksiya teşhisi konuldu. Doktorlar Gemma'ya hiç yaşama şansı vermedi ve 25 buçuk kilo ağırlığında olan genç kadının 48 saatten fazla yaşayamayacağını söyledi. Ancak genç kadın mucizevi bir şekilde hayat mücadelesini kazandı.



HAYATA TUTUNDU
Gemma'nın babası Steve, kızının hastalık sürecinde sürekli acı çektiğini, her gece nefes alıp almadığını kontrol etmek için kızını kontrol ettiğini söyledi. Genç kadın ise, iyileşme sürecinin çok travmatik olduğunu, uykusunda her gün iyi olmayı dilediğini söyledi.



18 aylık tedavi sürecinde acil bakım ve psikiyatrik süreçten geçtiğini açıklayan Gemma, hayata tutunduğunu, şimdilerde ise cilt bakımı ve güzellik uzmanlığı ile ilgilendiğini söyledi. Bu süreçte erkek arkadaşının da kendisine çok destek olduğunu kaydeden genç kadın "Dürüst olmak gerekirse benim hayatta olmamın nedeni kendisidir" dedi.



ESKİSİ GİBİ OLMAZ DİYE DÜŞÜNDÜLER AMA...
Gemma'nın ailesi ise kızlarının eskisi gibi olamayacağını düşündüklerini ancak umut etmenin önemini bu sayede anladıklarını ifade etti. Tedavi sonrası tamamen iyileşen Gemma fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Amacı ise anoreksiya ile mücadele eden diğer insanlara ilham vermek...  
Son Güncelleme: 16.01.2016 21:28
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