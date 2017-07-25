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25 Temmuz 2017 Salı 17:25

Doğuştan HIV Taşıyıcısı Çocuk Tamamen İyileşti

Doğuştan HIV Taşıyıcısı Çocuk Tamamen İyileşti

Doğuştan HIV Taşıyıcısı Çocuk Tamamen İyileşti
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Güney Afrika'da doğuştan HIV taşıyıcısı olup bebekken uygulanan tedavi sayesinde virüsten kurtulan çocuğun, yıllar içerisinde sağlığını korumayı başardığı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, 2007 yılında annesinden bulaşan HIV virüsüyle dünyaya gelen çocuk, doğum sonrası uygulanan antiretroviral tedavinin ardından AIDS'ten tamamıyla kurtuldu.

O yıllarda bebekler üzerinde ilk defa denenen antiretroviral tedavinin bebeğe 9 haftalıkken uygulanmaya başlandığı, 40 haftalık tedavinin ardından virüs seviyesi tespit edilemez hale geldiğinde tedavinin durdurulduğu kaydedildi.

Johannesburg'daki Perinal HIV Araştırma Birimi araştırmacıları, virüsün, aradan geçen dokuz yıl boyunca çocuğun vücudunda nüksetmediğini belirledi. Çocuk, bu tür bir tedavi sonrası iyileşme kaydeden ikinci vaka oldu.

Fransa'da başka bir vakada, doğuştan HIV taşıyıcısı bir başka çocuk da bebekken uygulanan benzer tedavinin ardından 11 yıldır ilaç tedavisine ihtiyaç duymadan yaşamayı sürdürüyor.

Daha önce ABD'nin Mississippi eyaletinde doğumundan 30 saat sonra tedaviye başlanan bir bebekte virüs yok edilmiş, ancak söz konusu virüs, bebek 27 aylıkken kanında yeniden ortaya çıkmıştı.


 
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