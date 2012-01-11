Doğumda işinizi kolaylaştıracak öneriler

Doğum öncesi hamile kadınların hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendilerini doğuma hazırlamaları, bebekleriyle buluştukları o özel anları daha keyifli hale getirmelerini de sağlıyor. Hamileliğin ilk aylarından itibaren doğumla ilgili bilgilenmenin tamamlanması gerektiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hakan Çoker, anne adaylarının doğumda işini kolaylaştıracak önerilerde bulundu.

Fiziksel hazırlıklar

1. Hamilelik başlangıcından itibaren doğaldan uzaklaşmadan dengeli beslenin.

2. Üçüncü aydan itibaren bedeninizi egzersizlerle doğuma hazırlayın. Özellikle beden-zihin-nefes dengesine dayalı olan yoga ve pilatesi tercih edebilirsiniz. Rahat bir doğum için gevşemeyi öğrenin. Doğumda rahim kasımız aktif olarak çalışırken, diğer kasların gereksiz enerji tüketmemesi gerekir. Ayrıca doğumda nefes tekniğini öğrenmeniz bebeğiniz ve kendiniz için faydalı olacaktır.

3. Vajinal kesi her doğumda yapılması gereken zorunlu bir uygulama değildir. Bunu engellemek ve için son aya girdikten sonra perine masajını uygulayarak kesisiz doğum şansınızı artırabilirsiniz.

4. Doğumunuzun tıbbi bir engel yoksa kendiliğinden başlamasını bekleyin.

5. Doğum boyunca yatağa bağlı kalmayın. Aktif ve ayakta pozisyonlar kasılmaları daha rahat geçirmenizi sağladığı gibi yerçekiminin de etkisiyle rahim ağzının daha kolay açılmasını ve bebeğin aşağı inişini kolaylaştıracaktır. Yürüyün, sallanın, dans edin; kısaca bedeninizi izleyin, o size ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Ikınmalar sırasında ayakta ve dik pozisyonları tercih edin.

6. Doğum sonrası kritik saatler anne-bebek bağlanması açısından çok önemlidir. Doğumdan sonra tıbbi bir engel yoksa bebeğinizin derhal kucağınıza bırakılmasını talep edin. Bu konuları önceden doktorunuz ve hastane yönetimi ile konuşun.

Psikolojik hazırlıklar

1. Bulabileceğiniz erken gebelik kurslarına katılın. Hamilelik takibinde sizi bekleyenleri öğrenerek daha bilinçli bir aile olabilirsiniz.

2. Annenizle ya da yakınlarınızla nasıl doğduğunuzu konuşun, bu sizin yapacağınız doğumu da etkiler. Zor bir doğum hikayeniz varsa, bu konuda profesyonel bir çalışma sizi bu negatif etkilenmelerden kurtaracaktır.

3. Beklenen doğum tarihinizi aileniz dahil herkese 2 hafta daha geç söyleyin. Bu tarih geldiğinde yoğun bir telefon trafiği ile gereksiz stres yaşamazsınız çünkü farkında olmadan sizi korkutabilirler.

4. Doğuma kalabalık gitmeyin. Yanınızda size yardımcı olacak kişinin sakin bir kişi olmasına özen gösterin.

5. Ebe hizmetlerinin aktif olarak kullanıldığı hastaneleri tercih edin çünkü doktor doğumun açılma süresinde sürekli sizinle olamaz.

6. Doğumda bebek kalp atışlarının izlenmesi için kullanılan makineye tıbbi bir gereklilik yoksa sürekli bağlı kalmayın. Bu sizi kısıtlar ve bir sorun olduğu hissine kapılırsınız.

7. Doğum için seçtiğiniz hastanenin sezaryen oranlarını ve rutin müdahalelerini öğrenin. Tercihleriniz varsa, bunları önceden doktorunuzla paylaşma sorumluluğu sizindir.

8. Doğum tercihlerinizi yaparken sorumluluk almayı da öğrenmeniz gerekir. Doktor-anne-baba üçlüsü olarak alınacak her kararda sorumluluğunuz olduğunu unutmayın.

9. Doğum normal, doğal ve sağlıklıdır. Ancak gerekli durumlarda sezaryen doğum yapmak durumunda olabileceğiniz de unutmayın.

10. Doğum sonrası bebeğinizle mutlaka aynı odada kalın. Doğum sonrasındaki anne-bebek bağlanmasının bozulmaması için fazla ziyaretçinin odaya dolmasına izin vermeyin.