Doğum sonrası depresyonun sebebi; kocalar

Kadınların doğum sonrası depresyon yaşamaları, eşlerinden fiziksel ya da duygusal olarak kötü muamele görmelerinden kaynaklanıyor.

HONG KONG - Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü'nden Hannah Woolhouse, araştırma bulgularının sağlık uzmanları için önemli bir mesaj olduğunu, bu tür vakalarda daha dikkat olmaları uyarısında bulunarak, ''Eğer doğum sonrası depresyon yaşayan kadınlarla çalışıyorlarsa, eşin şiddet göstermesinin buna katkısı olabileceğini göz önünde bulundurmalılar'' dedi.

Woolhouse, şiddet gösteren eşin tedavi edilmesi, bu tür çiftler için danışmanlık ya da şiddet gören kadınların sığınma evlerine gönderilmesinin soruna çözüm olabileceğini söyledi. Söz konusu araştırma ilk kez anne olan 1305 kadın üzerinde yapıldı.

Woolhouse ve ekibi, 210 kadının, yani yüzde 16'sının, doğumdan sonraki 12 ayda depresyona girdiğini gözlemledi. Araştırma ekibi, depresyon belirtisi gösteren kadınların yaklaşık yüzde 40'ının eşlerinden şiddet gördüğünü bildirdiğini kaydetti.

Uzmanlar ayrıca yaş ve işsizlik gibi depresyon nedenlerinin yanı sıra, duygusal şiddete maruz kalan kadınların, hiç duygusal şiddet yaşamayan kadınlara göre 3 kat daha fazla doğum sonrası depresyona girme riskleri bulunduğu belirtti. Fiziksel şiddet gören yeni annelerin depresyona girme riskinin ise 4 kat daha fazla olduğu kaydedildi. Araştırma ''BJOG'' dergisinde yayımlandı.