Doğum sonrası cinselliğe nasıl dönülmeli

Doğumun ardından kadın bedeni gerek fiziksel gerekse ruhsal olarak eski formuna dönmek için zamana ihtiyaç duyar. Normal veya sezaryen doğum kadın bedenini farklı etkilediğinden iyileşme dönemi de değişir. Kadının cinsel hayatına dönmesi de buna bağlıdır. KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Yakut doğum sonrası cinsel yaşama dönüş konusunda bilgi veriyor.

Gebelikte meydana gelen değişikliklerin geriye dönmesi için gereken süre 6 - 8 haftadır. Bu dönemde miktarı giderek azalan, rengi ve kıvamı açılan vajinal kanama olur. Normal doğum sonrası, vajen dokusu ödemlidir. Doğum sırasında vagende yırtıklar oluşmuş ise pelvis tabanında da zayıflık söz konusudur. Doğumdan yaklaşık 6 hafta sonra, bu dokular kendini toplar ve cinsel yaşam başlayabilir. Sezaryen ile doğumda ise vagen dokusunda herhangi bir hasar oluşmadığından, lohusalık kanamasının aktifliğini yitirdiği 3. haftadan sonra, cinsel birleşme çiftlerin isteğine bağlı olarak sakıncasızdır.



Beslenme ve hijyenine dikkat eden yeni anne, vücudundaki değişikliklerin yavaş yavaş toparlandığını gördükçe, kendine güveni gelecektir. Yeni bir gebelik için korunmak, bu dönemin en sık sorulan sorularındandır. Emziren kadınlarda yumurtlama ve adet döngüsü daha geç normale döner. Emziren kadınlar adet görmeyebilir, ancak bu gebe kalmayacağı anlamına gelmez. Doğumdan sonra 6. haftada yumurtlama başlar.



Cinselliğe tekrar ne zaman başlanabilir?

İster normal ister sezaryenle doğum yapmış olun kanamalar tamamıyla bitmeden ilişkiye girmek sağlık sorunlarının oluşmasına neden olabilir. Rahmin içini döşeyen dölyatağı dediğimiz kısmı enfeksiyondan koruyan ortamı doğum sonrası olan lohusalık kanaması ile hassaslaşır ve bundan dolayı mikroplar daha kolay üreyebilir. Bununla birlikte doğumun ardından rahim daha kolay iltihaplanır. Bu tarz iltihaplardan, enfeksiyonlardan korunmak için doğumdan sonra kanamaların bitmesini beklemek gerekir.



Doğumun ardından akıntılar bitmiş, kanamalar kesilmiş ve artık ağrı hissedilmiyorsa cinsel ilişkinin bir sakıncası yoktur. Şunu unutmamak gerekir anne bebeğini emzirmiyorsa doğumdan 4-6 hafta sonra yumurtalık fonksiyonları geri döner ve yumurtlama meydana gelebilir. Bu nedenle eğer yeniden hamile kalınması planlanmıyorsa mutlaka korunmak gerekir. Aynı zamanda emzirmenin de gebeliği önlemediğini unutmamak gerekir. Halk arasında söylendiği gibi süt korumaz.

Doğumdan sonra erkeklerin hayatında neler oluyor?

Doğum sonrası erkekler için genelde karmaşık bir duyguların yaşandığın bir dönemdir. Kadının anne rolüne girmesi, ebeveyn olma duyguları, kadının hamilelik ve doğum sonrasında yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimler erkekleri bir duygu karmaşasına sürükleyebiliyor. Yanan bu fiziksel ve ruhsal değişikliklerden dolayı erkekler çoğunlukla doğumun ardından bir süreduruma adapte olmakta zorlanabilir ve bocalayabilir. Erkeklerde bu durumda en sık yaşanan tepkiler uyarılma ve boşalma sorunlarıdır. Bu sorunlar zamanla kendiliğinden geçebileceği gibi bazen profesyonel yardıma alınarak çözülebilir.

Tekrar cinsel hayata dönmek için terapiye gitmek gerekli midir?



Bazı çiftlerde hamilelik ve doğum dönemi çok derin izler bırakabilir. Kadının fiziksel ve ruhsal olarak yaşadığı değişimlere adapte olamaması, annelik rolü ile eş rolünü aynı anda yürütememesi cinsel sorunların oluşmasına ve büyümesine neden olabilir. Aynı şekilde erkeğin ebeveynlik rolüne alışamaması, eşinin annelik rolüne adapte olmaması ruhsal sorunlara sebep olduğu gibi ereksiyon ve boşalma sorunlarını da gündeme getirebilir. Sorunlarını aşamayan ve normal bir cinsel hayata dönemeyen çiftlere bundan dolayı mutlaka bir uzmandan yardım almaları önerilir.

Çiftlere tavsiyeler?

Doğum sonrasında cinselliğe dönüşü kolaylaştırmak için çiftlerin birbirlerine karşı anlayış ve sabır göstermesi çok önemlidir. Bunun dışında yapılabilecekler şöyle özetlenebilir:

• Çiftler birbirleri ile yaşadıkları fiziksel ve ruhsal değişim konusunda açıkça konuşabilme. Kadın geçirdiği hamilelik ve doğum sürecinin kendisini nasıl etkilediği konusunda, erkek de tüm bu dönem boyunca genel olarak nasıl etkilendiği konusunda eşini bilgilendirmeli.

• Doğum sonrasında genellikle kadının ilişkiye hazır olması (ilişki esnasında salgılanan vaginal sekresyonların, eğer normal doğum yapmış ise dikişlerin iyileşmesi) daha uzun sürebilir. Bundan dolayı kadının eşini bu konuda bilgilendirmesi ve ilişkiye hazırlık süresinin daha uzun tutulması gerekebilir.

• Çiftlerin cinsel ilişki sırasında aceleci olmamaları, birbirlerini, vücutlarını yeniden keşfetmeye çalışmaları normal bir cinsel yaşama giden yolu kolaylaştırır.

• Yaşanan fiziksel değişikliklerden biri de genital bölgede yaşanan kasılmalardaki farklılıklardır. Bazı kadınlarda kasılmalar yoğunlaşırken bazılarında azabilir. Normal bir cinsel ilişkinin yaşanabilmesi için çiftlerin bu değişiklikten dolayı kendileri için en uygun pozisyonları keşfetmeleri gerekir.

• Ciddi ruhsal değişiklikler yaşayan ve kendi çabaları ile sorunlarını çözmekte güçlük çeken çiftlerin mutlaka bir uzmandan yardım almaları gerekir.