Doğum lekeleri vücudunun yarısını kaplıyor, gören gözlerine inanamıyor

Vücudunun büyük kısmını kaplayan doğum lekeleriyle doğan 24 yaşındaki Lorena Bolanos, acımasız yorumların üstesinden gelerek insanlara bedenlerini sevmeleri için ilham veriyor.

Konjenital melanositik nevusla doğan genç kadın küçüklüğünden beri acımasız yorumlarla mücadele ediyor.

Eskiden “Dalmaçyalı” ve “çikolatalı kurabiye” olarak çağrıldığını söyleyen Lorena, sonraları bu duruma alışmış.

Küçükken buz pateni yaparken bazı veliler görüntüsünden rahatsız olduğu için bu sporu bırakmasını bile istemiş.

Görüntüsüyle barışan Lorena, soyunup Instagram'a pozlar vererek bu durumu iyice normalleştirdiğini anlatıyor.