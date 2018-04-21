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Doğum lekeleri vücudunun yarısını kaplıyor, gören gözlerine inanamıyor

Doğum lekeleri vücudunun yarısını kaplıyor, gören gözlerine inanamıyor

21 Nisan 2018 Cumartesi 22:47
Doğum lekeleri vücudunun yarısını kaplıyor, gören gözlerine inanamıyor

Vücudunun büyük kısmını kaplayan doğum lekeleriyle doğan 24 yaşındaki Lorena Bolanos, acımasız yorumların üstesinden gelerek insanlara bedenlerini sevmeleri için ilham veriyor.

Doğum Lekelerini Vücudunun Yarısını Kaplıyor, Gören Gözlerine İnanamıyor

Konjenital melanositik nevusla doğan genç kadın küçüklüğünden beri acımasız yorumlarla mücadele ediyor.

Doğum Lekelerini Vücudunun Yarısını Kaplıyor, Gören Gözlerine İnanamıyor

Eskiden “Dalmaçyalı” ve “çikolatalı kurabiye” olarak çağrıldığını söyleyen Lorena, sonraları bu duruma alışmış.

Doğum Lekelerini Vücudunun Yarısını Kaplıyor, Gören Gözlerine İnanamıyor

Küçükken buz pateni yaparken bazı veliler görüntüsünden rahatsız olduğu için bu sporu bırakmasını bile istemiş.

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Doğum Lekelerini Vücudunun Yarısını Kaplıyor, Gören Gözlerine İnanamıyor

Görüntüsüyle barışan Lorena, soyunup Instagram'a pozlar vererek bu durumu iyice normalleştirdiğini anlatıyor.

Doğum Lekelerini Vücudunun Yarısını Kaplıyor, Gören Gözlerine İnanamıyor

Doğum Lekelerini Vücudunun Yarısını Kaplıyor, Gören Gözlerine İnanamıyor

Doğum Lekelerini Vücudunun Yarısını Kaplıyor, Gören Gözlerine İnanamıyor

Doğum Lekelerini Vücudunun Yarısını Kaplıyor, Gören Gözlerine İnanamıyor

Doğum Lekelerini Vücudunun Yarısını Kaplıyor, Gören Gözlerine İnanamıyor

Son Güncelleme: 21.04.2018 22:54
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