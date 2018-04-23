Doğu Çin Denizi’nde Gerilim... Çin Gemileri Japonya İle İhtilaflı Sulara Girdi

Çin Sahil Güvenlik Güçlerine ait 4 geminin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya ile ihtilaflı sulara girdiği bildirildi.
Kyodo'nun haberine göre, Japonya Sahil Güvenlik Güçlerinden yapılan açıklamada, Çin Sahil Güvenlik Güçlerine ait 4 geminin sabah saatlerinde Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı adaların etrafındaki sularda görüldüğü ifade edildi.
Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Tayvan'ın da "Tiaoyutai" olarak adlandırdığı ve hak iddia ettiği adalarda kimse yaşamıyor.