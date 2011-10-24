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Doğrudan Gelir Desteği 10 Gün İçinde Ödenecek

Doğrudan Gelir Desteği 10 Gün İçinde Ödenecek

Doğrudan Gelir Desteği 10 Gün İçinde Ödenecek

Doğrudan Gelir Desteği 10 Gün İçinde Ödenecek

24 Ekim 2011 Pazartesi 16:02
Doğrudan Gelir Desteği 10 Gün İçinde Ödenecek
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Sabah Haber'in konuğu olarak, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan Kısmi Hibe destek Yardım Projelerinin Desteklenmesi'ne ilişkin Protokol ve tarım bakanlığının politikalarına ilişkin soruları yanıtladı. Çukurova Kalkınma Ajansı ile yürütülecek Kısmi Hibe Destek programı çerçevesinde, hayvan barınaklarının modernizasyonu, hayvan sağlığı, hayvansal üretimde hijyene yönelik projelere destek verileceğinin altını çizen Amcaoğlu, temel koşulun proje ve yapılacak yatırımın yüzde 50'sinin yatırımcı tarafından karşılanması olduğunu söyledi.

 

Bakan Amcaoğlu, Protokol çerçevesinde sera modernizasyonu ve tarımsal ürünlerin paketlenmesini içeren projelere de kaynak sağlanacağını açıkladı.

Projeye ilişkin tanıtımın 10 gün içinde başlayacağını ve çiftçilerin protokolün içeriği ve başvuru koşulları konusunda bilgilendirileceğini kaydeden Amcaoğlu, Kısmi Hibe Destek Programı kapsamında ki 5 milyon Türk Liralık kaynağın kullanımının bu yıl içinde başlayacağını ancak 2012 yılında da devam edeceğini anlattı.

Amcaoğlu, programın gıda sağlığına da olumlu etkide bulunacağını belirtti.

Bakanlığının 2012 yılına yönelik projelerine ilişkin bir soruya karşılık ise Amcaoğlu, araç gereç modernizasyonuna yönelik hibe programı için yeni yılın bütçesine 1 milyon TL kaynak konulduğunu açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, Doğrudan Gelir Desteği ödeneği ödeneğinin 6 milyon TL'lik kısmının bu ay içerisinde ödeneceğini vurguladı.

Son Güncelleme: 24.10.2011 16:02
Anahtar Kelimeler:
TarımödemeGünGelir
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