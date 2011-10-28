Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kıbrıslı Medya Grubu Direktörü ve Genel Yayın Yönetmeni Dr. Doğan Harman, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Kıbrıslı gazetesi haber bürosundan yapılan açıklamaya göre, Harman için saat 11.00’de Kıbrıslı gazetesinin Lefkoşa’daki merkez binası önünde tören düzenlenecek. Tören sonrasında Doğan Harman’ın naaşı Lefkoşa Kabristanlığı’na götürülerek öğle namazının ardından toprağa verilecek. Törene tüm basın mensupları ve halk davet edildi.

Açıklamada, Harman’ın vefatından duyulan üzüntü de dile getirildi.

DOĞAN HARMAN’IN ÖZGEÇMİŞİ

1950 doğumlu olan Dr. Doğan Harman, Lefkoşa’da doğdu. Lise öğrenimini Lefkoşa Ticaret Lisesi’nde tamamlayan Harman, yüksek öğrenim için 1969 yılında Ankara’ya gitti. Ankara’da Ticari İlimler Akademisi’nde öğrenim gören Doğan Harman, o dönemler Türkiye’de baş gösteren gençlik olaylarında ön saflarda yer aldı. 1971 yılında sol düşüncelerinden ötürü Türkiye’den sınırdışı edildi. Harman daha sonra 1972 yılında Moskova’ya gitti ve orada Moskova Üniversitesi’nde felsefe okudu. Felsefe bölümünden doktora unvanı alan Harman, burada kürsü sahibi oldu.

1980’de Kıbrıs’a dönen Harman; basın camiasına adım attı ve birçok gazetede görev aldı. Söz, Kıbrıs Postası, Güneş, Bozkurt, Kıbrıslı, Yurtsever Kıbrıslı gazetelerinde uzun yıllar görev yapan Harman, bir dönem Cumhurbaşkanlığı’nda özel danışmanlık yaptı.

Harman’ın yayınlanmış kitapları şöyle: “Kıbrıs’ta Ulusal Sorun, KKTC ve Mandacılar, Başparmak Cezası, Statüko.”

Dr. Doğan Harman Kıbrıslı Medya Grubu’nun Genel Direktörü ve Genel Yayın Yönetmenliği’ni sürdürmekteydi. Evli olan Harman 61 yaşındaydı.