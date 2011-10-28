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Doğan Harman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Harman Kıbrıslı Gazetesi önündeki tören sonrasında Lefkoşa Kabristanlığında kılınan cenaze namazı sonrası top.

Doğan Harman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Harman Kıbrıslı Gazetesi önündeki tören sonrasında Lefkoşa Kabristanlığında kılınan cenaze namazı sonrası top.

28 Ekim 2011 Cuma 14:07
Doğan Harman Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kıbrıslı Gazetesindeki törenin ardından Lefkoşa Kabristanlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Ani kalp krizi sonucu dün yaşamını yitiren Kıbrıslı Gazetesi sahibi Doğan Harman, son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı.

Harman için ilk tören Kıbrıslı Gazetesi önünde düzenlendi ve ailesi taziyeleri kabul etti. 

Törene, ailesinin yanısıra 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yoragncıoğlı, LTB Başkanı Cemal Bulutoğluları, milletvekilleri, basın camiası, siyasiler, iş adamları ve sevenleri katıldı.

Doğan’ın alkışlarla anıldığı törende konuşan 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, “Sözün bittiği yer” dedi.

Talat, Harman’ın Kıbrıs Türk halkını konuşturan ve uyanışın öncülerinden olduğunu ifade ederek, “Halkın dünya gözündeki imajının da değişmesinin mimarlarındandır” diye konuştu.

Harman ile birbirlerine “yoldaş” diye hitap ettiklerini anlatan Talat, aralarında geçen bir mesajlaşmayı anlatarak, bugün yaşadıklarına halen inanamadığını, O’ndan miras olarak kalan yazılarının her zaman yaşayacağını kaydetti.

Talat, konuşmasının sonunda Harman’a allahtan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı diledi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Cenk Mutluyakalı da, Kıbrıs Türk halkının önemli değerlere sahip bir gazetecisini kaybettiğini belirterek, Harman’ın her zaman haberleriyle “ezber bozduğunu” belirtti.

Mutluyakalı, ülkede bir gazete çıkarmanın ve gazeteyi yaşatmanın zorluğunu tüm basın camiasının bildiğini, Harman’ın da bu zor şartlarda yürüttüğü gazetenin daha ileriye taşınacağına inanç belirtti.

LTB Başkanı Cemal Bulutoğluları da, “Büyük ustayı kaybettik” diyerek, beklenmedik bir zamanda kaybettikleri Harman’ın ailesine başsağlığı diledi.

Ahmet Okan da, “Ölümün Doğan Harman’a hiç yakışmadığını” belirterek, sözlerin gerçeği değiştirmeyeceğini, sözün bittiği yerde olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Doğan Harman alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Harman öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi

Son Güncelleme: 28.10.2011 14:07
Anahtar Kelimeler:
TörenDoğan HarmanTalat Www.kibrismaşet.com
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