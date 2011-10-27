Doğan Harman Hayatını Kaybetti

Yurtsever Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doğan Harman, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Yurtsever Kıbrıslı gazetesi Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni gazeteci- yazar Doğan Harman, bu sabah geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Doğan Harman Yurtsever Kıbrıslı gazetesindeki ofisinde çalışırken saat 11.00 sıralarında aniden rahatsızlandı.

Harman, çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doğan Harman kurtarılamayarak hayatını kaybetti.