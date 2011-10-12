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Doğalgaz Hristofyas'ı Kurtaracak mı?

Güney’deki gelişmeler ise, Hristofyas’ın, hafta sonuna kadar koltuğunun sarsılabileceğine işaret ediyor.

Doğalgaz Hristofyas'ı Kurtaracak mı?

Güney’deki gelişmeler ise, Hristofyas’ın, hafta sonuna kadar koltuğunun sarsılabileceğine işaret ediyor.

12 Ekim 2011 Çarşamba 08:21
Doğalgaz Hristofyas'ı Kurtaracak mı?
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Güney Kıbrıs’ta hükümete yakın Fileleftheros gazetesi ansızın dikkat çekici bir haber duyurdu: Doğalgaz bulundu. Daha önce “6 ay-1 yıl ve binlerce metre derinliğe inilmesi gerekir” denilen sondajla ilgili

bu haber soru işaretlerine neden oldu.

Zamanlaması da çok ilginç olan bu haber, koltuğunu kaybetmekle karşı karşıya olan Rum Lider’in tutunmaya çalıştığı can simidi olarak nitelendiriliyor.

Zaten haberin devamında da; “Hristofyas’ın hafta sonu sondaj platformuna gideceği” belirtiliyor.

Güney’deki gelişmeler ise, Hristofyas’ın, hafta sonuna kadar koltuğunun sarsılabileceğine işaret ediyor.

Perşembe günü, bu anlamda çok kritik bir gün.

Rum Meclisi, deniz üssü faciasıyla ilgili komitenin raporunu tartışacak.

Güney Kıbrıs basınına göre, DİSİ ve DİKO Hristofyas’ın görevi bırakmaya zorlayacak süreci başlatabilir.

Rum Tarafında muhalefet Hristofyas’ı istifaya zorlayacak bu adımlara hazırlanırken, hükümet çevrelerinden gelen “doğal gaz bulundu” haberleri bu havayı dağıtmaya yönelik propaganda olarak görülüyor.

Son Güncelleme: 12.10.2011 08:21
Anahtar Kelimeler:
DoğalgazHristofyasIstifaRum Meclisi
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