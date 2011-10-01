Doğal gaza zam geldi

Doğalgaza zam geldi

BOTAŞ, konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatlarını yüzde 12,28 ile yüzde 14,35 arasında, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarını ise yüzde 13,7 ile yüzde 14,30 arasında değişen oranlarda yükseltti

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, uluslararası piyasalardaki doğalgaz ve ham petrol fiyatlarında görülen artışlar ile döviz kurundaki artış nedeniyle söz konusu artışa gidildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu çerçevede, bugünden geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 12,28 ile yüzde 14,35 arasında, sanayide ise yüzde 13,7 ile yüzde 14,30 arasında değişen oranlarda artış