Doğal cilt temizleyicilerinizi evde hazırlayın

Her gün temizlenen ciltte kolay kolay sorun yaşanmaz. Fakat hem cildi temizleyip hem de kırışıklıklara karşı mücadele etmek istiyorsanız, formül doğada gizli.

Doğal tonikleri nasıl hazırlanır? Mahmure.com'da yer alan bu öneriler, bütün kadınları yakından ilgilendirecek. -Ihlamur, papatya, adaçayı ve atkuyruğundan birer tutam (bir tepeleme dolu çorba kaşığı) kaynamış suya atın. Üstünü kapatıp, 30 dakika demlenmesini bekleyin. Bu karışımın suyu cildinize parlaklık sağlayan, kırışıkları zamanla azaltan mükemmel bir doğal toniktir.

- Adaçayı yaprağı ve ıhlamur çiçeklerinden birer tutam kaynatın, ve karışımı soğutun. Sabahları yüzünüzü ve boynunuzu bu su ile silerseniz zamanla kırışıklıklarınız azalır.

-Kaynattığınız papatyanın suyu ile her sabah yüzünüzü silin. Ardından nemlendirici krem ile yüzünüzü nemlendirin. Bu uygulama ile zamanla cilt elastikiyetini artırır, kırışıklıklar görünümünü kaybeder. -Kıyılmış maydanozun kök ve saplarını 2 bardak suda kaynatın. Sabah ve akşam bu su ile yüz, boyun ve ellerinizi silin.

Bu uygulama cildinizi kırışıklıklara karşı korur. Maydanoz suyu kuru ciltler için mükemmel bir doğal losyondur. -Karahindiba yaprakları üzerine (2 yemek kaşığı) 1 su bardağı su ilave edin.

15 dakika pişirin. Bu su soğuyunca pamukla cildinizi silin. -Adaçayı ve civanperçemi östrojen içeren bitkilerdir. Bu iki bitkiden birer tutam alın ve kaynatın. Suyu ile yüzünüzü silebilirsiniz. Hem parlak bir deri görüntüsü elde edersiniz hem de eğer menopoz dönemindeyseniz, östrojen eksikliği nedeniyle görüntüsü bozulan cildinizi düzeltebilirsiniz.

-Kurutulmuş adaçayı, papatya, nane ve maydanozu birer tutam olmak kaydıyla bir kaba koyun. Bir buçuk su bardağı su ilave edin ve kaynatın. Soğuduktan sonra içine bir çay bardağı aloe vera suyu katın. Biraz da gül suyu ilave ettiğiniz de doğal toniğiniz hazırdır.

-Başka bir geleneksel cilt temizlik otu da ısırgan. Kıyılmış 2 yemek kaşığı ısırgan üzerine kaynamış bir bardak su dökün.

15 dakika demlenmesini bekleyin. Bu su ile sabah ve akşam yüzünüzü silin. Bütün bu doğal tonik kullanım işleminden sonra mutlaka (eğer cildiniz kuru ise) yağlı bir krem kullanmalısınız. Eğer cildiniz yağlı ise, cilt tipinize uygun kreminizi, doğal losyonla deriyi silme uygulamasından sonra sürmelisiniz.