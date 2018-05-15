Dna Örneğinden Saç, Göz Ve Cilt Rengini Tahmin Eden Cihaz

ANKARA, 15 Mayıs 18 (TAK):Amerikalı ve Hollandalı bilim adamları, kimliği belirlenemeyen bir kişinin DNA örneğinden saç, göz ve cilt rengini tahmin eden bir cihaz geliştirdi.
Indianapolis\'te School of Science at IUPUI ile Rotterdam\'da Erasmus MC UniversityMedical Center\'da görevli bilim adamları, suç mahallinde bırakılan veya arkeolojik kalıntılardan elde edilen küçük bir DNA örneğinden bile göz, saç ve cilt rengini doğru tahmin eden bir cihaz geliştirdiklerini açıkladı.
Kişinin fiziksel görünümü tanımlanmasını sağlayan üçlü pigmentasyonprofili veren cihaza, internet üzerinden ücretsiz erişim sağlanabildiği belirtildi.
Cihazla ilgili bilgiler "ForensicScience International: Genetics" dergisinde yayımlandı.
(AA/AK/ÖK)