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Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe

DİYARBAKIR’da aralarında 26 Kalaşnikof tüfeğin de bulunduğu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe

DİYARBAKIR’da aralarında 26 Kalaşnikof tüfeğin de bulunduğu silah ve mühimmat ele geçirildi.

03 Ekim 2011 Pazartesi 16:43
Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe
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DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna gönderilmek üzere hazırlanan ve bir kamyonette samanlar arasına gizlenmiş, aralarında 26 Kalaşnikof tüfeğin de bulunduğu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna silah ve mühimmat götürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada PKK’nın kırsal alanına lojistik destek sağlayıp, silah temin edip dağa götürdükleri belirlenen 2 kişi takibe alındı. Bu kişilerin kullandığı kamyonet takibe alınıp, önceki gün Şanlıurfa karayolu üzerinde durdurulup aramaya alındı.

Kamyonette yapılan aramada saman çuvalları arasına gizlenmiş ve PKK’nın dağ kadrosuna götürülen 26 Kalaşnikof tüfek, tüfeklere ait 1500 mermi ile 24 şarjör, 1 tabanca, tabancaya ait şarjör, 9 milimetre çapında 2 dolu fişek, örgütsel dokümanlar, notlar, cep telefonları, sim kartlar ve hafıza kartları ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 kişi de gözaltına alındı.

PKK’nın dağ kadrosuna götürülen silah ve mühimmatlar bugün Emniyete basına gösterildi. Yetkililer, silahlarların başka olaylarda kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi için balistik incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

Son Güncelleme: 03.10.2011 16:43
Anahtar Kelimeler:
PKKTERÖRMühimmat
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