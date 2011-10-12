Diyarbakır polisinden dev operasyon

Diyarbakır polisi özellikle okul çevrelerini mesken tutan zehir tacirlerine yönelik kapsamlı bir operasyon yaptı. Dedektör köpeklerin de yer aldığı ve eş zamanlı olarak Diyarbakır'ın merkez ilçelerindeki sokak satıcılarına operasyon düzenleyen polis, şüpheli şahısların üzerini aradı, kimlik kontrolü yaptı. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri İlköğretim Okulu'nun karşısındaki sur diplerinde oturan gençlerin üzerini de arayan ekipler, fişekler haline getirilmiş esrar maddelerine el koydu, gençleri gözaltına aldı.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin rutin olarak yaptığı esrarla mücadele operasyonlarına basın mensupları da katıldı. Narkotik ekiplerinin operasyon hazırlığından okul çevresindeki zehir tacirlerine yapılan baskına kadar her anı görüntüleyen gazeteciler, polisin kararlı mücadelesine tanık oldu.



Emniyette hangi ekiplerin hangi semte gideceğinin belirlemesinin ardından KOM'dan Sorumlu Emniyet Müdürü Yardımcısı İlyas Burunak'ın talimatıyla bütün ekipler harekete geçti.



Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki sur diplerine ani operasyon düzenleyen polis ekipleri, Ali Emiri ilköğretim Okulu çevresinde oturan ve okulla ilgisi olmayan kişiler üzerinde çalışma yaptı. Bir arada oturan gençlerin birlikte esrar içtiği görüldü. Gençlerin üzerinde fişek şeklinde paketlenmiş esrar maddesi ele geçirildi. Sur ilçesinde başta surların çevresi olmak üzere cadde ve sokaklarda çalışma yapan polis, vatandaşların da olumlu tepkilerini aldı. Bazı vatandaşlar polise 'sürekli operasyon yapın' derken bazıları da 'esrar içen gençleri görsek döveriz' diyerek polise yardımcı olacağını belirtti. Polis ise vatandaşlara çocukların geleceği için uyuşturucu ile mücadelede kendilerine destek verilmesini istedi.



10 AYDA 6,5 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır KOM Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekipleri 10 ayda uyuşturucu maddeye karşı yaptığı mücadelede 6,5 tona yakın esrar maddesi ele geçirdi.

Diyarbakır'dan batı illerine nakletmek suretiyle uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik olarak gerçekleştirilen 58 operasyonda 6 ton 430 kilogram kubar esrar maddesi, 15 milyon 6 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda 269 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılırken 177 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 29 kişi adli kontrol altına alındı, 63 kişi ise firari olarak aranıyor.



146 SOKAK SATICISI YAKALANDI

Diyarbakır'da Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 146 kişi hakkında işlem yapıldı. Gençleri hedef alan kişilere yönelik 70 ayrı operasyonda 757 fişek halinde toplam 5 kilogram 850 gram esrar maddesi, 14 fişek halinde 40 gram eroin maddesi, 51 fişek halinde 212 gram plaka esrar maddesi, 345 adet ecstasy hap, sokak satıcılarına dağıtılmak üzere Diyarbakır'a getirilen 470 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 146 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılırken 54 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Bu yıl toplamda ise 395 operasyonda 6 ton 900 kilogram esrar maddesi, 15 milyon 6 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 772 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılırken 349 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca gümrük kaçağı sigara ticareti yapan sokak tablacılarına yönelik yapılan çalışmalarda 84 operasyonda toplam 25 bin 191 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.