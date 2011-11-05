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Diyanette 'Doldur boşalt'

Müezzin olarak başlıyorlar sonra...

Diyanette 'Doldur boşalt'

Müezzin olarak başlıyorlar sonra...

05 Kasım 2011 Cumartesi 23:50
Diyanette 'Doldur boşalt'
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Diyanet İşleri “Ara istasyon” oldu. Açıktan atanıp Diyanete girerek, imam-hatip ve müezzin olanlardan 4 bin 299’u, Milli Eğitim başta olmak üzere başka kurumlara geçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı “ara istasyon” oldu. Diyanete açıktan atananlar bir süre sonra başka kurumlara geçiyor.1 Ocak 2003’ten bugüne Diyanete 29 bin 113 personel alındı. Bunlardan 4 bin 299’u Milli Eğitim başta olmak üzere başka kurumlara geçti. Dev bütçesi ile bir çok kurumu geride bırakan Diyanetin 2012 yılı bütçesi de geçen yıla göre yüzde 22,4 oranında artarak 3 milyar 891 milyon 166 bin liraya yükseltildi.

Diyanetin geçen yıl çıkan yeni teşkilat yasası ile kadrosunu genişletirken, kurumda her yıl da çok sayıda imam, hatip, müezzin, kayyım başka kamu kurumlarına yatay geçiş yapıyor.Geçişlerde en çok tercih edilen kurumların başında Milli Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık geliyor. Adalet, Maliye, Gümrük Müsteşarlığı, Yurt-Kur, İş-Kur ile Kültür ve Turizm Bakanlığı da tercih edilen diğer kurumlar arasında yer aldı.

Diyanetin 2002 yılında 74 bin olan kadro sayısı, bir sonraki yıl 71 bine geriledi. 2005’te 80 bine çıkarılan kadro sayısı 2006’da 79 bine geriledi. Diyanet’teki bu “doldur boşalt” yöntemi bugüne kadar da devam etti. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, “2003’ten bu yana imam hatip mezunlarından 466 kişi, lise mezunlarından 6 kişi, ilahiyat mezunlardan 2 bin 293 kişi, diğer fakültelerden bin 400 kişiye başka kurumlara geçiş için onay verildi’’ dedi.

Son Güncelleme: 05.11.2011 23:50
Anahtar Kelimeler:
DiyanetAra IstasyonMüezzin
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