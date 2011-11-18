Dışişleri Bütçesi de Kabul Edildi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün son olarak 32 milyon 666 bin 645 TL’lik Dışişleri Bakanlığı bütçesini görüşüp, oy çokluğuyla kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün'ün katılmadığı, bakanlık adına Müsteşar Aytuğ Plümer’in hazır bulunduğu toplantıda, bütçeyle ilgili konuşan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bazı dış temsilciliklere ayrılan bütçelerin, dövize bağlı olarak artırıldığı yönünde bir gözlem yaptığını ancak bazı temsilciliklere yapılan artışın diğerlerine göre çok fazla olduğunu belirterek, bunun açıklanmasını istedi.

Genel olarak yetersiz personelle çalışan temsilciliklerin bazılarına karşı daha hassas davranıp, personel takviyesiyle yeniden yapılandırmak gerektiğini vurgulayan Uluçay, mali imkansızlıklardan dolayı bu yapılandırmanın yıllara dağılacak şekilde uzun vadede planlanabileceğini belirtti. Uluçay, temsilciliklerin daha etkin olması için bütçe artırımına da yönelmek gerektiğini kaydetti.

Teberrüken Uluçay, Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması’na da değinerek, anlaşmanın hazırlık süreci ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili tartışmalara açıklık getirilmesini istedi.

Kıbrıs konusunda gelinen noktanın iyi bir nokta olduğunu ancak Türk tarafını ve süreci geriye düşürdüğünü savunan Uluçay, Dönüşümlü Başkanlık konusunun yeniden tartışma konusu olmasının, moment kaybedilmesine neden olduğunu ileri sürdü. Uluçay, 2 aylık sürede Güney Kıbrıs’ı sıkıştıracak hamleler yapılmaması halinde Kıbrıs Türk tarafının mağduriyetinin devam edeceğini iddia etti.

Müzakere sürecinin sonuca varmaması halinde KKTC’nin tanınacağı yönündeki düşüncenin bir yanılgı olduğunu kaydeden Uluçay, devam eden müzakerelerde geriye düşecek pozisyonlar yaratmanın Kıbrıs Türkü’nü daha da geriye düşüreceğini söyledi.

Teberrüken Uluçay, “az” buldukları Dışişleri Bakanlığı bütçesine ret oyu vereceklerini belirtti.

İZBUL

CTP Milletvekili Salih İzbul da, Dışişleri Bakanlığı’na ayrılan bütçenin azlığına dikkat çekerek, Dışişleri Bakanlığı’nın asli görevi Kıbrıs sorununa yoğunlaşması ve hükümetin süreçte aktif olarak yer alması gerektiğini söyledi.

İzbul, hükümetin Kıbrıs konusunda vizyonu bulunmadığı gibi müzakerelerde neler olup bittiği konusunda bir fikri olmadığını iddia etti. İzbul, Kıbrıs konusunda mecliste genel görüşme yapılmasının şart olduğunu söyledi.

İzbul, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın müzakereleri sürdürdüğü dönemde özellikle “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlığında önemli ilerleme elde edildiğini ancak Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun müzakerelerde bulunduğu son 1.5 yıl içinde “fersah fersah geriye gidildiğini” savundu.

Müzakerelerdeki 6 ana başlığa, iç politikadan dolayı “Yönetim ve Güç Paylaşımı”nın alt başlığı olan “vatandaşlık” konusunun yedinci başlık haline getirildiğini savunan İzbul, UBP ve onun cumhurbaşkanının süreci alt üst ettiğini iddia etti. İzbul, “Amaç süreci dinamitleyip, mevcut durumun devamını sağlamaksa, müzakereler başarılıdır diyebiliriz” dedi.

Salih İzbul, Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması’nın içeriği ve getirileri konusuna açıklık getirilmesini de istedi.

NAMİ

CTP Milletvekili Özdil Nami de, Kıbrıs sorunu çözümlenmeden, içinde bulunulan zor koşulların ve dünyayla bütünleşmenin mümkün olmayacağını söyledi.

Maddi olanakları kısıtlı olmasına rağmen dış temsilciliklerin iyi kullanılmadığını savunan Nami, temsilciliklerin özellikle müzakerelerle ilgili olarak bilgilendirilmediğini ileri sürdü. Nami, dış temsilciliklerin durumu hakkında aydınlanmak istedi.

Nami, dış temsilciliklerin bulundukları ülkelerde siyasi düzeyde ilişkiler geliştirmesi gerektiğini belirterek, Türk tezlerinin anlatılması açısından buna önem vermek gerektiğini söyledi.

Dış temasın önemine vurgu yapan Nami, yabancı devlet adamları ve gazetecileri sadece bayramlarda değil, diğer zamanlarda da davet edip Kıbrıs Türkü’nün gerçek yüzünü göstermek gerektiğini belirtti.

Nami, sanal ortamların, Türk tezlerinin dünyaya anlatılması bakımından yeterince kullanılıp, kullanılmadığını yönelik sorular da sordu.

Devam eden müzakerelere de değinen Nami, sürecin “Yönetim ve Güç Paylaşımı”nda tıkandığına işaret ederek, bu durumun daha önceki dönemde de aynı olduğunu ancak Türkiye ile işbirliği içinde bir öneri paketi hazırlandığını söyledi.

Nami, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun “asla olmaz” diyerek reddettiği “çapraz oy”a bugün geri dönmeye çalıştığını iddia ederek, Türk tarafının “kendi yaptığı öneriyi reddetme pozisyonuna” getirildiğini savundu. Nami, Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda üstüne düşeni yapıp, Cumhurbaşkanı Eroğlu’na gerekli uyarıyı yapmadığını iddia etti. Nami, “Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye ile birlikte oluşturulan pozisyonlara sahip çıkma konusunda Cumhurbaşkanı’na gerekli uyarıyı yapması lazım” dedi.

“Vatandaşlık” konusunun ayrı bir başlık olarak ele alınmasını da eleştiren Nami, müzakere heyetinin BM dilini iyi bilen, iyi yetişmiş Dışişleri Bakanlığı personelinden yararlanması gerektiğini söyledi.

Nami, Dışişleri Bakanlığı’nın, halkı çözüme hazırlama yönünde çalışmalarda bulunması gerektiğini belirtti.

ASLANBABA

UBP Milletvekili Ejder Aslanbaba ise, bir devletin dış dünyada yaşayan insanına sahip çıkması gereğine işaret ederek, büyük ülkelerde dış dünyada yaşayan vatandaşlarına bakanlık dahi düşünebildiğini söyledi.

Aslanbaba, Dışişleri Bakanlığı’nın dış Türklere hizmet vermesine rağmen kurulacak Dış Türkleri Birimi’nin lobicilik faaliyetlerinde bulunacağını ancak görev ve işlevinin Dışişleri Bakanlığı’ndan çok farklı olacağını belirtti. Aslanbaba, “Biz, Dış Türkleri Birimi olarak, Dışişleri Bakanlığı’na bir basamak olacağız” dedi.

ZENGİN

UBP Milletvekili Ahmet Zengin de, müzakerelere değinerek, “çapraz oy”un ne getirip, ne götüreceğini iyi öğrenmek gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun, müzakereleri Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde yürüttüğünü kaydederek, bir adım atmadan önce geri dönüşün mümkün olmayacağını unutmamak gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından komite, Dışişleri Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi ve Komite bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, salı günü 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam edecek. Salı günü Sağlık Bakanlığı ile Eğitim Gençlik Spor Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

Pazartesi günü ise, Meclis Genel Kurulu’nun haftalık olağan toplantısı yapılacak.