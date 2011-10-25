Dışişleri Bakanı Özgürün TBMM Heyeti Onuruna Yemek Verdi

Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti onuruna dün akşam Girne’de yemek verdi.

Mercure Otel’de Volkan Bozkır başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri onuruna verilen yemeğe Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Aytuğ Plümer ile Dışişleri Dairesi Genel Müdürü Ayda Soylu da katıldı.

ÖZGÜRGÜN

Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerini KKTC’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, heyetin KKTC’de yaptığı temas ve ziyaretlerde Kıbrıs sorununu yerinde görme imkanı bulduğunu kaydetti.

Ziyaretin her açıdan anlamlı ve faydalı olduğunu ifade eden Özgürgün, ilerde karşılıklı olarak tekrarının önem taşıdığını söyledi.

BOZKIR

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AKP Milletvekili Volkan Bozkır da yaptığı konuşmada, komisyonun ilk ziyaretini KKTC’ye gerçekleştirmiş olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, bunun TBMM’nin Kıbrıs’a verdiği önemin göstergesi olduğunu kaydetti.

Kıbrıs sorununu daha iyi anlamak için yerinde görmek gerektiğini ifade eden Bozkır, batı dünyası ile Güney Kıbrıs’ın ziyaretten doğru mesajlar çıkaracağını ümit ettiğini söyledi.

“Türkiye, Türk insanı, Kıbrıs Türkü çok sabırlı insanlardır. Biz, 50 senedir sabrettik ama sabrımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz çünkü artık paradigma değişti. Ne Türkiye eski Türkiye, ne de Kuzey Kıbrıs eski Kuzey Kıbrıs. Kendi ayaklarımızın üzerinde kuvvetle durduğumuz bir dönemdeyiz” diyen Volkan Bozkır, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs’ın kendine yetecek güç ve boyutlara eriştiğini belirterek, artık tanımadığı ülkeden elektrik ve su alan bir ülke konumunda olmadığını vurguladı.