Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün Ankara ziyareti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, Türkiye AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın, dün akşam Ankara'da, Bağımsız Türkiye Komisyonu üyelerine verdiği yemeğe katıldı.

Swiss Otel’de yer alan yemeğe, Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün’ün yanısıra Bağımsız Türkiye Komisyonu Başkanı ve eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, Hollanda eski Dışişleri Bakanı ve

eski AB Komiseri Hans Van Den Broek, Avusturya eski Dışişleri Bakanı Albert Rohan, Fransa eski Başbakanı Michel Rocard, Almanya’nın eski Saxony Eyaleti Başkanı Kurt Hans Biedenkopf, İtalyan

Senatosu Başkan Yardımcısı ve eski AB Komiseri Emma Bonino ile KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı katıldı.

Yemekte konuşan Bağış, Türkiye'nin dostlarıyla birarada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bağımsız Türkiye Komisyonunun hazırladıkları raporlarla ve yaptıkları açıklamalarla Türkiye'nin AB

tam üyelik hedefine hep destek verdiklerini belirten Bağış, iktidarıyla muhalefetiyle yeni bir Anayasa heyecanının yaşandığı Türkiye'de, geçmiş raporlardaki tavsiyelerin gerçekleştiğini görmenin Komisyon

üyelerini de mutlu edeceğini ifade etti.

"Kendimizi Türkiye'nin reform mutfağı olarak görüyoruz" diyen Bağış, "Biz Bakanlar Kuruluna reform önerileri hazırlıyoruz. Bugünlerde Türkiye siyasetinde önemli bir döneme geldik. Parlamento'da temsil

edilen bütün partiler, Türkiye'nin sivil ve daha kapsayıcı yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu konusunda fikir birliği içindeler. Türkiye'nin reform mutfağı olarak bu sürece yardım etmeye çalışıyoruz" diye

konuştu.

“ÖZGÜRGÜN KKTC'DE ETKİLİ BİR POLİTİKACI”

Davetlilere Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün'ü de takdim eden Bağış, Özgürgün'ün KKTC'de etkili bir politikacı olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs Rum kesiminde yöneticilerin bu günlerde birbirlerini suçlamakla meşgul olduğunu kaydeden Bağış, konukların Özgürgün'den son günlerde Akdeniz'de yaşananlar konusunda bilgi

alabileceğini kaydetti.

Yemekte konuşan Martti Ahtisaari de, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip etmeye çalıştığını belirterek, Türkiye'nin ekonomik performansı ve bölgede oynadığı rol dolayısıyla mutlu olduğunu dile

getirdi.

ÖZGÜRGÜN, BUGÜN DAVUTOĞLU'NU ZİYARET EDECEK

Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, bugün saat 18.00’de Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edecek.