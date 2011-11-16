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Dış Türkler Birimi oluşturma çalışmaları başlatıldı

Başbakan Küçük:

Dış Türkler Birimi oluşturma çalışmaları başlatıldı

Başbakan Küçük:

16 Kasım 2011 Çarşamba 22:57
Dış Türkler Birimi oluşturma çalışmaları başlatıldı
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Başbakan İrsen Küçük, dış Türkler ile ilişkileri geliştirmek amacıyla Başbakanlık bünyesinde Dış Türkler Birimi oluşturma çalışmaları başlatıldığını açıkladı.

Başbakan İrsen Küçük, KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak için ülkeye gelen Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu heyetini kabul etti.

 

Başbakan Küçük kabulde yaptığı konuşmada, Federasyon yetkililerini KKTC’nin kuruluşunun yıldönümünde KKTC’de görmekten mutluluk duyduğunu ancak temasların daha sık olması gerektiğini belirtti.

 

Dış Türklerle ilişkilerin geliştirilmesi için çalışma başlatıldığını ifade eden Küçük, “Başbakanlık bünyesinde dışarıdaki Türklerle daha çok ilgilenebilecek bir birim oluşturma çabası içerisindeyiz. Bu konuda yasal düzenleme yapıyoruz” dedi.

 

TC Başbakanlığı’na bağlı Dış Türkler Biriminden bir heyetin KKTC’ye geldiğini belirten Küçük, bu akşam ise iki kişilik bir heyetin çalışmalar için KKTC’ye geleceğini ifade etti.

 

Küçük, Dışişleri Bakanlığındaki birimin daha çok temsilcilikler, konsolosluklar ve elçilikler seviyesinde çalışmalar yürüteceğini, Başbakanlık’taki birimin ise dış Türklerin kurum ve federasyonları ile çalışmalar yürüteceğini kaydetti.

 

Küçük, Avrupa, İngiltere ve Avustralya’da yaşayan 3’üncü 4’ üncü jenerasyonların kaybolmaması için ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

 

SELİMLER

 

Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Ekrem Selimler, “Kıbrıs konusundaki haklı davamızda gösterdiğiniz gayretlerden dolayı sizi tebrik ediyorum” dedi.

 

Kıbrıs Türk halkının yanında olamaya devam edeceklerini belirten Selimler, Federasyonun düzenleyeceği uluslararası etkinliklerde KKTC’den de katılımın olması istedi.

 

Görüşme sonunda ziyaretin anısına karşılıklı hediye verildi.

 

Son Güncelleme: 16.11.2011 22:57
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LondraBAŞBAKANIrsen KüçükBaşbakanlıkKuruluşDış ülkelerAvusturalyaBirim
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