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06 Aralık 2017 Çarşamba 18:44

Diş Protezi Boğazına Kaçan Yolcu Uçakta Öldü

Diş Protezi Boğazına Kaçan Yolcu Uçakta Öldü

Diş Protezi Boğazına Kaçan Yolcu Uçakta Öldü
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Hindistan'da yolcu, uçakla seyahati sırasında diş protezinin boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, ailesiyle Mumbai'den Amritsar'a uçakla seyahat eden yolcu, yerinden çıkan diş protezinin soluk borusuna kaçması sonucu uçuş sırasında yaşamını yitirdi.

Nefes almakta güçlük çeken yolcuya, eşi ve oğlunun uyarısı üzerine uçakta bulunan iki doktor tarafından tıbbi müdahalede bulunuldu.

Yapılan müdahalelerin sonuç vermemesi üzerine uçak, Yeni Delhi'deki İndira Gandhi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı ve 70 yaşındaki adam havalimanı içerisindeki kliniğe kaldırıldı.

Klinik doktorlarından Prabhanjan Shakunt yaptığı açıklamada, kliniğe ulaştığında yolcunun, soluk borusunun kapanmasından dolayı nefes alamadığını ve kalbinin durduğunu belirtti.

Dr. Shankunt, yapılan tüm müdahalelere rağmen yolcunun kurtarılmadığını ifade etti.


 
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