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Dinozor iskeletine 2,36 milyon dolar

Fransa'da açık artırmaya çıkarılan dinozor iskeleti 2,36 milyon dolara satıldı.

Dinozor iskeletine 2,36 milyon dolar

Fransa'da açık artırmaya çıkarılan dinozor iskeleti 2,36 milyon dolara satıldı.

05 Haziran 2018 Salı 13:22
Dinozor iskeletine 2,36 milyon dolar

Fransa'da açık artırmaya çıkarılan dinozor iskeleti 2,36 milyon dolara satıldı. Müzayede evi Aguttes'in, Paris'te Eyfel Kulesi'nin ilk katında sergilediği, bütünlüğünü neredeyse korumuş olan 150 milyon yıllık dinozor iskeleti, açık artırmada 2,36 milyon dolara alıcı buldu.

ABD'de Wyoming'de 2013-2015 yıllarında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan iskeletin 2,6 metre yüksekliğe ve 9 metre uzunluğa sahip olduğu belirtildi.

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Aguttes, satıştan elde edilen gelirin bir bölümünün, iki vahşi yaşamı koruma vakfına verileceğini duyurdu.

 

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Son Güncelleme: 05.06.2018 17:38
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