Din Görevlileri Sendikası (Din - Gör - Sen), idari yapısı güçlendirilmiş, ilçe birimleri oluşturulmuş, kadro sayısı artırılmış, özlük hakları belirlenmiş, iç yönetimde özerk, lojman sorunlarını çözen günün

şartlarına uygun çağdaş bir “Din İsleri Teşkilat Yasası” istedi.

Din - Gör - Sen, din görevlilerinin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik hükümetten icraat beklediklerini de belirterek, bu yönde adım atılmaması durumunda yasaların kendilerine tanıdığı mücadele

sürecini başlatmaktan çekinmeyeceğini bildirdi.

Yeni Din İşleri Dairesi Yasa Tasarısı çalışmalarına katkıda bulunan Hür - İş de, yasa tasarısının bir an önce Meclis’e sevk edilip yasalaşması gerektiğini belirterek, “Yasalaşması için uğraş vereceğimize ve

gerekmesi halinde yasal her türlü eylemi yapacağımızı vurgulamak isteriz” dedi.

Hür - İş Genel Başkanı Yakup Latifoğlu ile Din - Gör - Sen Başkanı Mehmet Dere, bugün ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, din görevlilerinin içinde bulunduğu sıkıntılar ile taleplerini anlattı.

Din - Gör - Sen Başkanı Mehmet Dere, 1 - 7 Ekim tarihlerinin “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olduğunu ifade ederek, ilk olarak din görevlileri ile halkın haftasını kutladı.

Dere, bugün burada camileri iyi durumda olan, din görevlileri müreffeh, sıkıntısı olmayan, lojman sorunları halledilmiş, maaşları yeterli, barem sorunu olmayan, huzurlu güven içerisinde yaşam sürdüren,

toplum içerisinde saygın bir din görevlisi camiasından bahsetmeyi çok istediklerini, ancak bunu yapamadıklarını çünkü tüm bu konularda sıkıntıları olduğunu söyledi.

“Dinin olması için din hizmeti şarttır… Din hizmeti için de iyi organize olmuş eğitimli aydın din görevlilerine şiddetle ihtiyaç vardır” diyen Dere, Din İşleri Dairesi’nin, din görevlilerinin sorunları bulunduğunu,

bu sorunların da bu günün sorunları olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Biz bu sorunlarımızı din görevlisine yakışır bir tarzda bugüne kadar geçmiş hükümetler dâhil tüm yetkililere dosyalarla aktardık, ‘sorunlarımızı diyalog yoluyla görüşerek barış içerisinde halledelim,

çözelim’ dedik, ancak sıkıntılarımızın çözülmesi yönünde çaba gösterme duyarlılığı görmedik.



Yıllardır bekledik olmadı, şimdi hükümetimizden icraat bekliyoruz. Bugünden itibaren sorunların çözümü yönünde adım atılmasını bekliyoruz, aksi halde yasaların bize tanıdığı mücadele sürecini

başlatmaktan çekinmeyeceğimizi herkese duyurmak isteriz”.

Dere konuşmasında, öncelikli olarak Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Yönetim Kurulu’nun yeniden yapılandırılmasını talep etti, Din İşleri Başkanı’nın bu kurulda söz sahibi olması, makamının korunması, kollanması, basit iddialar ve siyasi mülahazaların bu makamı yıpratmaması, görev süresi dolmadan başkan değiştirme yapılmaması gerektiğini söyledi.

HÜR - İŞ

Hür - İş Genel Başkanı Yakup Latifoğlu da, din hizmetlerini yürüten Din İşleri Dairesi’nin bu hizmeti 192 camide 242 personel ile yürüttüğünü, ancak sadece 19 personelin kadrolu olmasının büyük bir sorun yarattığını kaydetti.

Latifoğlu, yıllar içinde ihtiyaçlara göre var olan yasanın revize edilmemiş olması nedeniyle hiyerarşik yapılanmanın bozulduğunu, bu nedenle Din İşleri Dairesi’nin ihtiyaca cevap verecek yeni bir teşkilat yasasına ihtiyacı olduğunu anlattı.

Var olan sorunlara çözüm olacağına inandıkları ve çalışmalarında bulunup katkı koydukları yeni “Din İşleri Dairesi Yasa Tasarısı”nın bir an önce Meclis’e sevk edilip yasalaşması gerektiğini ifade eden Latifoğlu, “Yasalaşması için uğraş vereceğimize ve gerekmesi halinde yasal her türlü eylemi yapacağımızı vurgulamak isteriz” dedi.

Yakup Latifoğlu, kadrolu 19 personel dışında geri kalanların geçici statüde görev yaptığı Din İşleri Dairesi’nde çalışanların yaşadığı sorunları ise şöyle sıraladı:

“Tüm camilerde lojman olmaması nedeni ile görevlilerimiz zaten yetersiz olan maaşlarından yüksek miktarda kira ödemek zorunda kalıyorlar. Bu durumdan dolayı geçim zorluğu içinde olan görevlilerin verimli olmaları mümkün değildir. Bu nedenle lojman sorununun süratle çözümlenmesini talep ediyoruz.

İkamet ettikleri yer görev mahalline uzak olan görevlilere yolluk verilmesini istiyoruz.

Daire personelinin 19 kişisi hariç tümü geçici olarak görev yapmaktadır. Bu durum personeli gelecek endişesine sevk etmekte ve huzursuzluğa sebep olmaktadır. Daha önce toplu iş sözleşmesi ile elde ettiğimiz başta bayramlık ikramiyesi olmak üzere sosyal menfaatlerimiz elimizden alınmış, Ramazan ve bayramlarda yoğun görev yapan, herkesin tatil yaptığı günlerde mesai yapan görevlilerimiz haksızlığa uğratılmıştır. Bu haksızlığın giderilmesi için toplu sözleşme düzeninin yeniden hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

Din görevlileri kendi olanakları veya verilen burslar ile eğitim alarak kendilerini geliştirmişler ancak Din İşleri Dairesi Yasası’nın olanak vermemesi nedeni ile hak ettikleri barem ve kademe ilerlemesi alamamışlardır. Kamu görevlilerine verilmekte olan bu haktan din görevlilerinin de yararlanmaları için gerekli çalışmalar hemen başlatılmalıdır.”

Hür - İş Genel Başkanı Latifoğlu, Din İşleri Dairesi’nin yeniden yapılandırılması ve tüm bu sorunların aşılması için hükümetle birlikte çalışmayı talep ettiklerini de belirterek, sorunların çözülmesi için çalışma başlatılmaması halinde yasalar çerçevesinde mücadele başlatacaklarını kaydetti.