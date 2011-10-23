Diktatörün sonu kendi silahından

Sirte’den kaçarken canlı yakalanan ve yakın mesafeden kafasına iki kurşun sıkılarak öldürülen Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin hiç yanından ayırmadığı altın silahıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.



Libya’yı 43 yıl demir yumrukla yöneten diktatör Muammer Kaddafi, Trablus’taki sarayından atıldıktan 61 gün sonra “NATO güçlerinin yardımıyla” memleketi Sirte’de infaz edildi. Libyalı muhalifler, 67 yaşındaki Kaddafi’nin su kanalında kol ve bacağından “yaralı” olarak yakalandığını, ancak bu sırada çıkan çatışma sırasında aldığı kurşunlar yüzünden öldüğünü açıkladı.

Yakalanma anında çekilen video görüntülerinde hiçbir yarası olmayan Kaddafi’nin, yakın mesafeden başına aldığı iki kurşundan hayatını kaybettiği ortaya çıktı. ABD ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, amatör videoların ‘çok rahatsız edici’ olduğunu dile getirerek Kaddafi’nin ölümünün uluslararası bir komisyon tarafından soruşturulmasını istedi.



Yankee hayranı vurdu



Libya Ulusal Geçiş Konseyi’nden yapılan açıklamada her ne kadar koltuğunu terk etmeyerek ülkeyi iç savaşa sürükleyen Kaddafi için infaz emri vermediğinde ısrar edilse de Libyalı diktatörün yakalandığı anda elinde tuttuğu altın silahıyla infaz edildiği öne sürüldü. İngiliz The Times gazetesi, muhalif güçlerin ceza almaması için Kaddafi’yi 17 yaşındaki bir gence infaz ettirildiğini yazdı. Kaddafi’yi öldüren gencin, uluslararası ajanslar tarafından Libya liderinin altın silahıyla poz veren şapkalı kişi olduğu iddia edildi. Gazeteye konuşan yeni Libya hükümetinden bir yetkili de, “Kaddafi’yi kimin öldürdüğünü biliyoruz. Libya vatandaşı ve daha reşit değil. O bir kahraman. Kaddafi’yi öldürdüğü için mahkemeye de çıkarılmayacak” dedi.



Kızı cebinden aradı...



Kaddafi’nin cesedinin kendilerine teslim edilmesini isteyen ailesinin Libya liderinin ölümünü olay anında cep telefonundan öğrendiği ortaya çıktı. Cezayir’e sığınan Ayşe Kaddafi’nin babasının yakalandığını öğrenince kendisini cep telefonundan aradığı, telefonu Libyalı muhalif askerlerin açması üzerine Ayşe’nin “fareler” diye bağırdığı bildirildi. Birkaç ay önce anne olan Ayşe’nin, babasının ölüm haberi sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı söyleniyor.



Kaddafi’nin ölümcül hatası



Kaddafi’nin uydu telefonuyla yaptığı konuşma sonrasında yerinin tespit edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Libyalı kaynaklara göre Kaddafi, memleketi Sirte’de çatışmaların yoğunlaşması üzerine kenti terk etmeye karar verdi. Ancak ayrılmadan bir gün önce de uydu telefonuyla ülkenin güneyinde bulunan yandaşlarını telefonla arayarak direnişe katılmaları için 12 bin gönüllü asker istedi. Bu sırada Libya semalarında olan Amerikan casus uçakları uydu telefondan yapılan konuşmayı yakalayarak Kaddafi’nin yerini tespit etti. Sirte’den kalabalık bir konvoyla çıkmaya çalıyan Kaddafi önce Predatörler tarafından düzenlenen hava saldırıyla sıkıştırıldı. Ardından da muhalif güçlere haber verilerek ele geçirilmesi sağlandı. Ancak oğlu Mutassım’la birlikte canlı yakalanan Kaddafi linç edilerek öldürüldü.



Kasapta sergileniyor!



Kaddafi ve oğlu Mutassım’ın cesedi Sirte’de bir kasap tarafından kullanılan soğuk hava deposuna konuldu. Devrik lider ve oğlunu görmek için çoluk çocuk tüm Libyalı muhalifler sıraya girdi.



Muhalif güçler tarafından cesedine otopsi yapılan Kaddafi’nin İslami kurallar gereği 24 saat içinde gömüleceği açıklandı. Ancak Yeni Libya hükümeti cenazeyi erteleyerek cesedi halka açtı. Kaddafi ve oğlu Mutassım’ın cesedi Sirte’de bir kasap tarafından kullanılan soğuk hava deposuna götürüldü. Kaddafi’yi görmek ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler buraya gelerek maske takıp sıraya girdi. Çoğu çocuk olan ziyaretçiler soğuk hava deposunun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



30 saniye görebiliyorlar



Soğuk hava deposuna kadınlar ve erkekler iki ayrı sıradan 10 kişilik gruplar halinde alınıyor. Sürekli açık olan kapıdan giren Libyalıların cenazelerin yanında yaklaşık 30 saniye kalmasına izin veriliyor. Cesetler yapılan otopsi nedeniyle halka üstleri örtülü olarak gösteriliyor. Cenazelerin başında sürekli olarak dört asker ağızlarında maskeyle bekliyor.



Kaddafi’yi asıl ben öldürdüm



Kaddafi’nin ölümü konusunda farklı iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 22 yaşındaki Bingazili muhalif asker internete koyduğu videoda Libya diktatörünü kendisinin öldürdüğünü öne sürdü. Sanad Al Sadık El-Ureybi adındaki genç, “Kaddafi’ye iki kurşun sıktım. Birisi koltuğunun altına, diğeri ise şakağına isabet etti. Ağır yaralandı ama hemen ölmedi. Ölmesi yarım saat kadar sürdü” iddiasını ortaya attı.



‘Seyfülislam’ın 2 kolu koptu’



Sirte’den babası ile birlikte kaçma girişiminde bulunan Kaddafi’nin selefi Seyfülislam’ın akıbeti ise halen bilinmiyor. Libya’nın yeni hükümeti, önce yaralı olarak yakalandığını açıkladığı Seyfülislam’ın ellerinde olmadığını dile getirmişti. Kaddafi’nin konvoyuna Amerikan Predatör ve Fransız savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında yaralandığı, ancak 38 yaşındaki Seyfülislam’ın kaçmayı başardığı söylenmişti. Ancak Seyfülislam’ın Trablus yakınlarında ele geçirildiği ve saldırı sırasında iki kolunu da kaybettiği öne sürüldü.



Korumalara da infaz



Kaddafi’nin yakın korumalarının da aynı şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. Konvoyunda yakalanan 20 kadar koruması elleri arkadan bağlandıktan sonra kafalarına kurşun sıkılarak infaz edildi. Daha sonra da cesetleri Sirte çıkışında yol kenarına atıldı.