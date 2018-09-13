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Diktatör Franco\'nun Kemikleri Anıt Mezardan Çıkarılacak

Madrid, 13 Eylül 18 (.): İspanya Kongresi, 1975\'te ölen diktatör Francisco Franco\'nun kemiklerinin Madrid yakınlarındaki anıt mezarından çıkarılarak başka yere gömülmesini öngören tasarıyı kabul etti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez\'in

Diktatör Franco\'nun Kemikleri Anıt Mezardan Çıkarılacak

Madrid, 13 Eylül 18 (.): İspanya Kongresi, 1975\'te ölen diktatör Francisco Franco\'nun kemiklerinin Madrid yakınlarındaki anıt mezarından çıkarılarak başka yere gömülmesini öngören tasarıyı kabul etti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez\'in

13 Eylül 2018 Perşembe 15:56
Diktatör Franco\'nun Kemikleri Anıt Mezardan Çıkarılacak

Madrid, 13 Eylül 18 (.): İspanya Kongresi, 1975\'te ölen diktatör Francisco Franco\'nun kemiklerinin Madrid yakınlarındaki anıt mezarından çıkarılarak başka yere gömülmesini öngören tasarıyı kabul etti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez\'in "İspanyolları bölen sembol" olarak tanımladığı Franco\'nun anıt mezarına ilişkin tasarı kongrede görüşülerek oylandı.
Ailesinin izni olmamasına rağmen Franco\'nun kemiklerinin anıt mezarından çıkarılmasını öngören düzenleme, 2\'ye karşı 172 oyla kabul edilirken, muhafazakar Halk Partisinin (PP) yanı sıra merkez sağda yer alan Ciudadanos ile bazı bölgesel partiler 164 oyla çekimser kaldı.
Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) hükümeti her ne kadar yeterli sandalyeye sahip olmasa da diğer sol partiler ile Katalan ve Bask partilerinin desteği sayesinde tasarıyı geçirmeyi başardı.
"BUGÜN DEMOKRASİMİZ DAHA İYİ DURUMDA"
Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, tasarı lehine yaptığı konuşmada, Franco\'nun Valle de los Caidos\'ta kurbanları ile aynı alanda gömülü olduğuna dikkat çekerek, "bu gaddar anormallik devam ettiği ve adalet sağlanmadığı sürece barışın da sağlanamayacağını" söyledi.
Calvo, çekimser kalan PP ve Ciudadanos\'u "diktatörlük karşısında başlarını kuma gömmekle" suçladı.
Başbakan Sanchez de oylama sonrası sosyal medyadaki hesabından "Adalet, hatıra, onur. Bugün İspanya, Franco rejiminin kurbanlarının haklarını onarmak için tarihi bir adım attı. Bugün demokrasimiz daha iyi durumda." açıklamasını yaptı.
PP ve Ciudadanos temsilcileri ise Franco\'nun ölümünün üzerinden 43 yıl geçtiğini, durumun aciliyet gerektirmediğini belirterek, Başbakan Sanchez\'in konuyu "yetersizlik ve zayıflıklarını örtmek için kullandığını" öne sürdü.
"ALMANYA VE İTALYA\'DA HAYAL BİLE EDİLEMEZ"
Haziran ayında iktidara gelen PSOE lideri Sanchez, Franco\'nun anıt mezarının bulunmasının, geçmişinde faşist diktatörlükler yaşayan Almanya ve İtalya\'da hayal bile edilemeyeceğini belirterek, diktatörün kemiklerinin alandan çıkarılacağını duyurmuştu.
33 BİN KİŞİNİN DE MEZARI BULUNUYOR
Franco\'ya bağlı milliyetçilerle cumhuriyetçiler arasında 1936\'dan 1939\'a kadar yaşanan İspanya İç Savaşı\'nda hayatını kaybeden 33 bin kişinin mezarının yer aldığı Valle de los Caidos, başkent Madrid\'in 60 kilometre kuzeybatısında bulunuyor.
İspanya\'nın kültürel mirasları listesinde yer alan ve içinde büyük bir kilisenin yer aldığı Valle de los Caidos\'ta hala Franco için anma törenleri düzenleniyor.
Franco\'nun 1939\'da iç savaşın bitiminden öldüğü 1975\'e kadar süren iktidarında 114 bin kişinin kaybolduğu tahmin ediliyor. İç savaş sırasında ise en az 500 bin kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor.
(AA/GÖZ/ÖK)






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