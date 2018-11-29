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Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğunda Önemli Keşif

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) RİSKİNİ ARTIRAN GENETİK VARYASYONLAR BELİRLENDİ

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğunda Önemli Keşif

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) RİSKİNİ ARTIRAN GENETİK VARYASYONLAR BELİRLENDİ

29 Kasım 2018 Perşembe 11:25
Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğunda Önemli Keşif

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) RİSKİNİ ARTIRAN GENETİK VARYASYONLAR BELİRLENDİ

Ankara, 29 Kasım 18 (.): Bilim adamları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riskini artıran genetik varyasyonları tespit etti. 

Sience Daily\'nin haberine göre, Danimarka iPSYCH Projesi, Harvard Broad ve Massachusetts Teknoloji enstitüleri, SUNY Upstate Tıp Fakültesi ve Psikiyatrik Genom Bilimi Konsorsiyumu tarafından yapılan araştırmada, DEHB riskini artıran genetik varyasyonlar belirlendi. 

Araştırma çerçevesinde DEHB\'e sahip 20 binin üzerinde kişinin genomlarında genetik varyasyonlar sağlıklı 35 bin kişininkiyle karşılaştırıldı. Belirli genetik varyasyona sahip kişilerin hastalığa yakalanma riskinin yükseldiği 12 bölgeyi tespit eden bilim adamları, keşfin, DEHB\'in gelişiminin altında yatan biyolojinin anlaşılmasına fayda sağlayacağını belirtti. 

Çalışmada ayrıca DEHB teşhisi ihtimalini artıran aynı genetik varyasyonların, toplumun genelinde dikkatsizlik ve dürtülere hakim olamamayı etkilediği ortaya çıkarıldı. 

Araştırmanın ayrıntıları "Nature Genetics" dergisinde yayımlandı. 

(AA/TUĞ/ÖK)

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