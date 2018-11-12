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Dikili\'deki Tekne Kazasında Ölü Sayısı 4\'e Yükseldi

KAYBOLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 13 KİŞİDEN 4\'ÜNÜN CESEDİNE ULAŞILDI, 3 KİŞİ İSE SAĞ KURTARILDI ULAŞILAN CESET SAYISI GÜNCELLENDİ

Dikili\'deki Tekne Kazasında Ölü Sayısı 4\'e Yükseldi

KAYBOLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 13 KİŞİDEN 4\'ÜNÜN CESEDİNE ULAŞILDI, 3 KİŞİ İSE SAĞ KURTARILDI ULAŞILAN CESET SAYISI GÜNCELLENDİ

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:38
Dikili\'deki Tekne Kazasında Ölü Sayısı 4\'e Yükseldi
KAYBOLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 13 KİŞİDEN 4\'ÜNÜN CESEDİNE ULAŞILDI, 3 KİŞİ İSE SAĞ KURTARILDI ULAŞILAN CESET SAYISI GÜNCELLENDİ

İzmir, 12 Kasım 18 (.): İzmir\'in Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu kaybolduğu değerlendirilen 13 kişiden 4\'ünün cesedine ulaşıldı, 3 kişi sağ kurtarıldı.

Denizköy bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri mevkisine 06.20 sularında yüzerek çıkan 2 düzensiz göçmen, teknelerinin battığını ve 13 kişinin kaybolduğunu söyledi. 

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Bir sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botuyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Fiber tekneyle denize açıldıkları belirtilen 14\'ü Afganistan ve biri İran uyruklu 15 kişilik gruptan 3\'ü çocuk 13 göçmeni arama çalışmalarına bölgedeki balıkçı tekneleri de katıldı.

Yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında 3 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken biri çocuk 4 göçmenin cesedine ise denizde ulaşıldı.

Kaybolduğu değerlendirilen 6 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

(AA/TUĞ/FEZ)

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