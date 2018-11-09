Ankara, 9 Kasım 18 : ABD 2. Futbol Ligi ekiplerinden Phoenix Rising\'de forma giyen Didier Drogba, futbol kariyerini noktaladı.

Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Didier Drogba, formasını giydiği ABD 2. Futbol Ligi\'nde (USL) mücadele eden Phoenix Rising\'in Louisville City\'ye 1-0 mağlup olduğu USL Kupası finalinin ardından emekli oldu.

Önceki turlarda attığı 3 golle Phoenix Rising\'in USL Kupası\'nda finale kalmasında önemli rol üstlenen 40 yaşındaki Drogba, takımının Louisville City\'ye 1-0 mağlup olmasıyla kariyerinin son maçında kupa kaldırma şansını kaçırdı.

Drogba, geçen mart ayında yaptığı açıklama ile USL\'de sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurmuştu. Fildişi Sahilli yıldız, ABD\'de yaşayan Türk iş adamı Berke Bakay\'ın sahibi olduğu Phenoix Rising\'ın geçen yıl ortağı da olmuştu.

AFRİKA ASLANI

Futbola Levallois takımında başlayan oyuncu, 1998 yılında Le Mans takımında profesyonel oldu.

2003 yılında Guingamp\'a transfer olan Drogba, 45 maçta 20 gol attı ve 2003 yılında Fransa\'nın Marsilya takımına transfer oldu. Marsilya\'da bir sezon kalan Drogba, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi\'nde Marsilya formasıyla yer aldı. İlk Şampiyonlar Ligi golünü de Real Madrid ağlarına yolladı.

Fransa Ligi\'nde 35 maçta 19 gol kaydeden Drogba, 2004 yılında Roman Abramoviç\'in satın aldığı Chelsea takımına transfer oldu. Chelsea\'de 8 sezon geçiren Didier Drogba, bu takımda 226 lig maçına çıkmış, 100 gol kaydetti. Chelsea tarihinin en skorer 4. oyuncusu oldu.

Drogba, Chelsea\'de bulunduğu dönem boyunca 3 kere Premier League, 4 kere FA Cup, 2 kere Lig Kupası, 2 kere Community Shield ve 1 kere Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdı.

GALATASARAY\'A TRANSFER

Drogba 2012-13 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Galatasaray\'a transfer olmuştu.İstanbul ekibindeki ilk ve tek sezonunda 13 maçta 5 gol attı ve 6 asist yaptı. Drogba 2013 yılında Ronaldo, Iniesta, Beckham, Messi gibi ünlü futbolcuları geride bırakarak Altın Ayak ödülüne layık görülmüştü.

Galatasaray\'da 1,5 sezon geçiren Didier Drogba, Şangay Shenhua, Montreal Impact ve son olarak Phoenix Rising formalarını da giydi.

Kulüp kariyerinde 685 maçta 300 gol ve 114 asistle oynayan Drogba, milli takımda ise 104 karşılaşmada 65 kez ağları havalandırdı.

BİR FUTBOLCUDAN ÖTESİ

Drogba, başta Afrika olmak üzere dünyadaki savaş, açlık, gelir adaletsizliği gibi sorunlara duyarsız kalmayarak kendisine ayrı bir yer edindi.

"Afrika Aslanı" adıyla da bilinen Drogba\'nın en akılda kalan davranışı, uzun yıllar kaptanlığını üstlendiği ve 65 golle en skoreri olduğu Fildişi Sahili Milli Takımı\'nın, 2006 FIFA Dünya Kupası\'na katılma hakkı kazandığı 8 Ekim 2005\'te yaptığı konuşmaydı.

Dünya Kupası bileti almaları sonrası soyunma odasından yapılan canlı yayında, takım arkadaşları adına mikrofonu eline alan Drogba, Fildişi Sahili\'nde 2002\'den beri süren iç savaşın bitmesi adına önemli bir adım attı. Drogba\'nın "Bayanlar baylar, Fildişi Sahili\'nin kuzeyindekiler, güneyindekiler, merkezindekiler, batısındakiler... Biz bugün tüm Fildişi halkının bir arada var olabileceğini, tek bir amaç uğruna oynayabileceğini gösterdik. Biz kutlamaların insanları birleştireceğinin sözünü verdik. Size dizlerimizin üzerinde yalvarıyoruz... Affedin! Afrika\'da bunca zenginliğe sahip bir ülke savaşa sürüklenmemeli. Lütfen silahlarınızı bırakın. Seçimlere gidin." ifadeleri sayesinde futbol, siyasetçilerin erişemediği yere ulaştı.

Birleşmiş Milletler Gelişim Programı, 2007 yılının ocak ayında yaptığı yardımlardan etkilendiği Didier Drogba\'ya "İyi Niyet Elçisi" unvanını verdi. Futboldan kazandığı parayla hayır kuruluşlarına bağışta bulunan Drogba, 2009\'da İngiltere\'de kurduğu vakıf aracılığıyla da Afrika\'da hastane yapımı ve çocukların eğitimi için yardım topladı.

(AA/BBC/CNNTURK/FG)