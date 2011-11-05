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DGP: Elektriğe yapılan zam insaf sınırlarını aştı

DGP açıklamasında, elektrik faturalarındaki “fahiş” vergilerin aşağıya çekilmesi istendi

DGP: Elektriğe yapılan zam insaf sınırlarını aştı

DGP açıklamasında, elektrik faturalarındaki “fahiş” vergilerin aşağıya çekilmesi istendi

05 Kasım 2011 Cumartesi 16:28
DGP: Elektriğe yapılan zam insaf sınırlarını aştı
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Demokrasi ve Güven Partisi (DGP), elektriğe yapılan zammın “insaf sınırlarını aştığını” kaydetti ve hükümeti istifaya çağırdı.

DGP’den yapılan açıklamada, “Beceriksizliğinin ve kötü yönetiminin faturasını bir kez daha halka çıkaran hükümet, elektriğe bayram öncesi yaptığı yüzde 20 zamla ekonomik dengeleri tümüyle ortadan

kaldırmıştır” denildi.

Kıbrıs Türk halkının gelir düzeyinin son iki yıldır fakirlik sınırının altına indiği kaydedilen açıklamada, “hükümetin beceriksizliği ve basiretsizliğiyle halkın yaşamının çekilmez hale geldiği” görüşü belirtildi.

Elektriğin üretim maliyetinin çok üzerinde bir kârla satıldığı savunulan DGP açıklamasında, elektrik faturalarındaki “fahiş” vergilerin aşağıya çekilmesi istendi.

“DAR VE SABİT GELİRLİLERİN EVİNDE IŞIK YANMAYACAK”

DGP açıklamasında, elektriğe yapılan yüzde 20 zammın tüm ekonomik faaliyetlerde, zam oranının kat kat üstünde zincirleme zamlara neden olacağı ifade edilerek, “Dar ve sabit gelirlilerin evinde artık

ışık yanmayacaktır. Ortalama bir elektrik faturası, asgari ücrete denk bir hale gelmiştir” denildi.

Hükümetin, halkın devletine güvenini daha fazla sarsmaya hakkı olmadığı ve derhal istifa etmesi gerektiği savunulan açıklamada, DGP’nin halkla birlikte verilecek her türlü mücadelenin içinde yer alacağı

kaydedildi.

Son Güncelleme: 05.11.2011 16:28
Anahtar Kelimeler:
ZamIstifaElektirikHükümet
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