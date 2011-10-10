Devrimden bu yana en kanlı gün

Mısır'da Hıristiyan Kıpti azınlığın geçtiğimiz günlerde bir kiliseye yönelik saldırıyı protestosunda olaylar çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kahire'de çıkan olaylarda 24 kişi hayatını kaybettiğini ve 200'ün üzeride kişinin de yaralandığını açıkladı.Bugün gündüz başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden olaylar, Hüsnü Mübarek'in görevden ayrılmasına neden olan ayaklanmadan bu yana meydana gelen en şiddetli olay olarak gösteriliyor.

Protesto, Mısır devlet televizyonu binası önünde düzenlenen oturma eylemiyle başladı. Ancak eylemin şiddete dönüşmesi üzerine Mısır hükümeti, 1,000'den fazla güvenlik görevlisi ve zırhlı araçlarla önlem almaya çalıştı.

Protestonun şiddete nasıl döndüğü henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili rivayetler muhtelif. Ordunun protestoculara ateş açması sonucu can kayıplarının meydana geldiği öne sürülürken, sivil giyimli ve Müslüman olduğu iddia edilen bir grubun protestoculara saldırdığını iddia edenler de var. Bazı görgü tanıkları da protestocuların güvenlik güçlerine saldırdığını, bazılarının silahlı olduklarını ve etrafa ateş açmalarının ardından çatışma çıktığını ifade etti. Mısır'ın yarı resmi El Ahram Gazetesi'nin haberine göre, çatışmalar sırasında askeri polisi El Hurra ve TV 25 kanallarının bürolarına baskın yaptı.

BAŞBAKAN PARÇALANMAYA KARŞI UYARDI Mısır hükümeti olayların ardından itidal çağrısı yaparken, halktan tahriklere kapılmamasını istedi. Mısır'daki kanlı çatışmaların ardından Mısır devlet televizyonunun telefonla bağlandığı Başbakan İsam Şeref, başkent Kahire'de meydana gelen çatışmaların Hristiyan-Müslüman çatışması olmadığını, ülkeyi parçalamaya yönelik bir plan olduğunu belirtti.

Mısırlılar'ı birlik olmaya çağıran Şeref, kanunu sert bir şekilde uygulayacaklarını, bu olayın ardındaki güçlerin cezalandırılacağını ifade ederek, ibadet yerlerinin korunması için her ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti. "Mısır'ı demokrasiye götürecek seçimlerin yapılmasını engellemeyi amaçlayan bir komplo seziyoruz" şeklinde konuşan Şeref, olayların arkasındaki gizli elleri de keseceklerini söyledi. Şeref, Mısır Başbakanlığı'nın Facebook hesabından yaptığı açıklamada ise Mısırlılar'ı birlik olmaya çağırdı. Çatışmaları kınayan Şeref, geleceği korumak isteyen Mısırlılar'ın, din ve mezhep çatışmasından uzak durmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bu ateş herkesi yakar" şeklinde konuştu.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA KARARI ALINDI Mısır Ulusal Adalet Komitesi olağanüstü toplanma kararı aldı. Başbakanlık'ta yapılacak toplantıya Hıristiyan azınlık temsilcileri de katılacak. Kıptiler, Mısır'ın 80 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Mısır'ı kana bulayan olayları tetikleyen olay, ülkenin güneyinde yer alan Esvan eyaletinde bulunan bir kiliseye 30 Eylül tarihinde saldırı düzenlenmesiydi. Kilise, bu saldırıda yıkılmıştı. Saldırganları harekete geçirense, Esvan Valisi Mustafa el-Seyed'in, kilisenin gerekli izinler alınmadan inşa edildiği yönündeki açıklaması olmuştu.

Kıptiler, el-Seyed'in istifa etmesini istiyor ve devlet televizyonunu da provokatif yayınlar yapmakla suçluyor. Mısır'da Mübarek'in devrilmesinden bu yana Hıristiyanlara yönelik saldırılar artmış durumda. Hıristiyanlar, Mısır'da şu anda yönetimi elinde tutan orduyu bu saldırılar karşısında pasif olmakla suçluyor.