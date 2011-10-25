Devrimci Karargah'a Operasyon!

Aramalar sonunda 32 beyzbol sopası, 2 sapan ve 4 bira şişesi ele geçirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Beyoğlu'ndaki parti binasında arama yapıldı. İhbar sonucu başlatılan soruşturmada binada arama yapan polis 32 adet beyzbol sopası, 2 sapan, 4 bira şişesi ve zincir ele geçirdi.
Ele geçirilen ve suç aleti olduğu belirtilen malzemeler emniyette sergilendi. Sopalardan birinin üzerinde bulunan "Faşizmi döktüğü kanda boğ" yazısı dikkat çekti.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Beyoğlu'ndaki parti binasında arama yapıldı. İhbar sonucu başlatılan soruşturmada binada arama yapan polis 32 adet beyzbol sopası, 2 sapan, 4 bira şişesi ve zincir ele geçirdi.
Ele geçirilen ve suç aleti olduğu belirtilen malzemeler emniyette sergilendi. Sopalardan birinin üzerinde bulunan "Faşizmi döktüğü kanda boğ" yazısı dikkat çekti.
Son Güncelleme: 25.10.2011 18:55