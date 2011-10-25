Devrimci Karargah'a Operasyon!

Aramalar sonunda 32 beyzbol sopası, 2 sapan ve 4 bira şişesi ele geçirildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Beyoğlu'ndaki parti binasında arama yapıldı. İhbar sonucu başlatılan soruşturmada binada arama yapan polis 32 adet beyzbol sopası, 2 sapan, 4 bira şişesi ve zincir ele geçirdi.



Ele geçirilen ve suç aleti olduğu belirtilen malzemeler emniyette sergilendi. Sopalardan birinin üzerinde bulunan "Faşizmi döktüğü kanda boğ" yazısı dikkat çekti.