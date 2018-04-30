Devrim Muhafızları Tugayı'na saldırı 38 ölü...

Devrim Muhafızları Tugayı'na saldırı

Hama'da rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugayda şiddetli patlamalar meydan geldi: 38 ölü 57 yaralı

Suriye Hama'da rejim ve İran DevrimMuhafızlarının bulunduğu tugaya düzenlenen saldırıda mühimmat deposunun isabet alması sonucu şiddetli patlamalar meydan geldi ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü 57 kişi yaralandı.



2,6 ŞİDDETİNDE SARSINTIYA NEDEN OLDU



Gece 10 buçuk sularında meydana gelen patlamaların etkisiyle bölgede 2.6 şiddetinde deprem meydana geldiği tespit edildi. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.